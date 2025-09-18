MP के पन्ना में दुनिया का सबसे बड़ा 150 कैरेट का हीरा मिलने का दावा, पट्टा धारकों के विवाद में हुआ गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना में दुनिया का सबसे बड़ा और बेशकीमती 150 कैरेट का हीरा मिलने का दावा सामने आया है। लेकिन हीरा कार्यालय में जमा होने से पहले ही खदान के पट्टा धारकों के आपसी विवाद के कारण यह गायब हो गया। इस मामले में जयबहादुर सिंह ने हीरे के गायब होने की लिखित शिकायत हीरा कार्यालय और पुलिस कोतवाली में दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

हीरा कार्यालय पन्ना के हीरा पारखी अनुपम सिंह का कहना है कि उनके कार्यालय में हीरा गायब होने की एक शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें खदान के पट्टा धारक सतना निवासी जयबहादु सिंह ने अपने साथी पट्टा धारक पर हीरा चुराने का आरोप लगाया है। शिकायत में बताया है कि जो हीरा खदान से मिला है वो करीब 150 कैरेट का है। अगर हीरा उच्च क्वालिटी का है तो पन्ना के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा हीरा होगा। इस मामले में दूसरे पट्टा धारक दयाराम पटेल को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। पन्ना के पटा क्षेत्र में हीरा खदान से यह सबसे बड़ा हीरा निकलने का दावा किया गया है।