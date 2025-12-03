मेरी खबरें
    रील बनाते समय पुल से गिरा युवक, गिरने की घटना भी मोबाइल फोन में हुई शूट, रीढ़ की हड्डी टूटी, मौत

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 08:49:27 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 08:57:39 PM (IST)
    रायसेन में रील बनाते हुए पुल से गिरा युवक।

    1. वह मोबाइल फोन से रील बनाने के लिए पुल पर चढ़ा था।
    2. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने की वजह से वह नीचे गिर गया।
    3. गंभीर रूप से घायल हो गया, उपचार के दौरान मौत हो गई।

    रायसेन। मोबाइल पर रील बनाने के चक्कर में एक युवक अपनी जान गंवा बैठा। घटना जिले के चिल्ली-सिलारी और नूरनगर गांव के बीच नेशनल हाईवे 45 पर एक पुल से नीचे गिरने से हुई। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार नूरनगर में रहने वाला मदन नूरिया एक ढाबे पर काम करता था।

    वह अपने मोबाइल फोन से रील बनाने के लिए पुल पर चढ़ा था, इसी दौरान संतुलन बिगड़ने की वजह से वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने उसका मोबाइल फोन देखा तब खुलासा हुआ कि हादसे के समय वह रील बना रहा था।


    अधिकारी ने बताया कि उसके मोबाइल फोन पर एक क्लिप में उसके गिरने की घटना भी कैद हो गई है। हादसा मंगलवार शाम को जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर जयपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर चिल्ली-सिलारी और नूरनगर गांवों के बीच हुआ।

    पुलिस के अनुसार नूरिया सूर्यास्त के समय पुल पर गया था और अपने मोबाइल फोन से फोटो लेने के साथ ही रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पुल पर से गिर गया।

    उदयपुरा थाना प्रभारी जयवंत सिंह काकोडिया ने बताया कि ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसके साथियों ने खून से लथपथ उस युवक को उदयपुरा के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

