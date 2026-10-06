रायसेन में 20 दिनों बाद वन विभाग को मिली सफलता, सांची पहाड़ी पर पिंजरे में मांस रखकर तेंदुआ को किया कैद, वन विहार भेजा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। विश्व धरोहर स्थल सांची की पहाड़ी और माची क्षेत्र में पिछले एक महीने से घूम रहा तेंदुआ आखिरकार सोमवार देर रात वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने राहत की सांस ली है।

वन विभाग के एसडीओ रजनीश कुमार शुक्ला ने बताया कि सोमवार रात करीब 11:30 बजे तेंदुआ पिंजरे में फंसा। पिछले एक महीने से सांची स्तूप परिसर और पहाड़ी के आसपास तेंदुए की मूवमेंट देखी जा रही थी, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल था। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई थी।

20 दिन से लगी थीं दो टीमें

तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने करीब 20 दिन पहले दो पिंजरे लगाए थे। इसके लिए दो विशेष टीमें बनाई गई थीं। एक टीम दिन में जंगल में गश्त करती थी, तो दूसरी टीम रातभर पिंजरों के आसपास निगरानी रखती थी। लगातार निगरानी और रणनीति के बाद सोमवार रात सफलता मिली। एसडीओ शुक्ला ने बताया कि पिंजरे में मांस रखा गया था, जिसके झांसे में तेंदुआ आ गया।

वन विहार में छोड़ा गया

पकड़े जाने के बाद तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसे सुरक्षित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल भेज दिया गया है। वहां से उसे घने जंगल में छोड़ा जाएगा। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि पहाड़ी क्षेत्र में अकेले न जाएं और किसी भी वन्यजीव की मूवमेंट दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना दें।