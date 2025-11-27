मेरी खबरें
    6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला, आरोपी सलमान की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम, प्रदर्शनकारियों पर छोड़ आंसू गैस के गोले

    Raisen MP Crime News Updates: मंडीदीप के गौहरगंज में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी न होने से आक्रोश बढ़ गया। रैली के बाद भीड़ और पुलिस में टकराव, पथराव व आंसू गैस की नौबत आ गई। स्थिति नियंत्रण में रखने धारा 144 लागू की गई है और 6 जिलों की पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 09:15:59 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 10:02:36 AM (IST)
    6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला, आरोपी सलमान की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम, प्रदर्शनकारियों पर छोड़ आंसू गैस के गोले
    6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. आरोपी सलमान फरार, जनता में भारी आक्रोश।
    2. रैली के बाद भीड़-पुलिस के बीच टकराव।
    3. पथराव, आंसू गैस, हालात क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने।

    नईदुनिया न्यूज, मंडीदीप। Raisen Crime News: 6 वर्षीय मासूम से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी सलमान के पुलिस पकड़ में न आने से हिंदू संगठनों सहित आमजन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को गौहरगंज के स्कूल खेल मैदान में जन आक्रोश रैली और धरने के बाद हालात एकदम बिगड़ गए।

    भीड़ में से कुछ लोग मुस्लिम बाहुल्य बस्ती की तरफ जाने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिससे बात और बिगड़ गई। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। भीड़ से निपटने पुलिस को सख्ती दिखाना पड़ी। अश्रु गैस के गोले भी छोड़ने पड़े।


    इस दौरान मस्जिद की तरफ पथराव होने से स्थिति और बिगड़ने लगी, लेकिन पुलिस ने समय रहते इस पर काबू पा लिया। गौहरगंज में फिलहाल अघोषित कर्फ्यू के हालात हैं। लोग घरों में बंद हैं। यहां सड़कें पूरी तरह से सुनसान हैं। लोग सहमे हुए भी हैं।

    प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले

    • प्राप्त जानकारी अनुसार 6 जिलों की पुलिस ने यहां मोर्चा संभाल कर रखा है, जिसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मी हालात पर नजर रख रहे हैं। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी मौके पर है। डीआईजी प्रशांत खरे के मुताबिक, हालात कंट्रोल में हैं।

  • उल्लेखनीय है कि 6 साल की बच्ची से दुष्कृत्य का आरोपित सलमान उर्फ नजर फरार है, जिसकी तलाश पुलिस की 20 टीमें कर रही हैं। इससे पहले सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वारदात के पांचवें दिन बुधवार को गौहरगंज के स्कूल ग्राउंड में शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन किया गया। उसके बाद लोग अपने-अपने घरों की ओर लौटने लगे।

  • इसी दौरान कुछ युवकों का झुंड मुस्लिम बाहुल्य बस्ती की ओर जाने लगा। पुलिस ने उन्हें रोका, हल्का लाठी चार्ज भी किया। इससे नाराज होकर युवकों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उपद्रवी भाग निकले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता के पिता से फोन पर चर्चा की है। उन्होंने पिता को आश्वस्त किया है कि बेटी के स्वास्थ्य और भविष्य की चिंता की जाएगी।

    • धारा 144 लागू

    • जन आक्रोश रैली के दौरान हुए उपद्रव के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। गौहरगंज थाना क्षेत्र में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएस की धारा 163 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए हैं।

    • गौहरगंज में 4 से अधिक की संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। गौहरगंज में आरएएफ सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपित सलमान की गिरफ्तारी के लिए 6 जिलों की 300 से अधिक पुलिस कर्मियों की 20 टीमें सर्चिंग में लगी हुई हैं। आईजी मिथलेश शुक्ला खुद मौके पर मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

