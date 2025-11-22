मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में शर्मनाक घटना, शराबी ने सड़क पर सो रहे दिव्यांग पर किया पेशाब; Video Viral

    MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में एक बेहद अमानवीय और शर्मनाक घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक युवक को जमीन पर लेटे दिव्यांग व्यक्ति पर पेशाब करते हुए देखा जा सकता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 03:30:48 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 03:30:48 PM (IST)
    HighLights

    1. शराबी ने सड़क पर सो रहे दिव्यांग पर किया पेशाब।
    2. पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया।
    3. पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में एक बेहद अमानवीय और शर्मनाक घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक युवक को जमीन पर लेटे दिव्यांग व्यक्ति पर पेशाब करते हुए देखा जा सकता है। घटना कथित तौर पर एक पेट्रोल पंप परिसर में हुई।

    वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी युवक शराब के नशे में धुत है और निशक्त व्यक्ति विरोध करने में असमर्थ है। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया।


    पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया

    वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और घटना से पहले शराब का सेवन किए हुए थे।

    एसडीओपी शीला सुराणा और थाना प्रभारी रंजीत सराठे ने कार्रवाई करते हुए तीनों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि, घटना का सटीक समय और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

    पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं

    मध्य प्रदेश में कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों के साथ अमानवीय बर्ताव की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इससे पहले सीधी, भिंड और दमोह में भी ऐसी शर्मनाक हरकतें दर्ज की जा चुकी हैं।

    सबसे चर्चित सीधी पेशाब कांड था, जहां भाजपा से जुड़े एक व्यक्ति ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया था। घटना ने राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर काफी विरोध झेला था। मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित को बुलाकर उसके पैर धोकर माफी भी मांगी थी।

