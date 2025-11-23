मेरी खबरें
    रायसेन में मासूम से दरिंदगी करने वाला सलमान फरार, लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर जता रहे विरोध

    6 वर्ष की अबोध बालिका से मुंह काला करने वाला दरिंदा 40 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के पहुंच से दूर है, जबकि पुलिस की विभिन्न टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस उसके मिलने वालों से पूछताछ कर रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 04:51:08 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 04:51:08 PM (IST)
    रायसेन में मासूम से दरिंदगी करने वाला सलमान अबतक फरार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडीदीप। 6 वर्ष की अबोध बालिका से मुंह काला करने वाला दरिंदा 40 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के पहुंच से दूर है, जबकि पुलिस की विभिन्न टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस उसके मिलने वालों से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, सलमान उर्फ नजर कुछ माह पहले तक मंडीदीप के वार्ड पांच में किराया के मकान में रह रहा था।

    महिला से पूछताछ जारी, जोड़े जा रहे तार

    इस मकान में रहने दौरान भी उसने कुछ लोगो को चुना लगाया था। पुलिस अधीक्षक ने आरोपित पर इनाम की राशि दस से बढ़ाकर बीस हजार कर दी। साथ ही मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, गौहरगंज में जगह-जगह उसके पोस्टर लगाए गए है। पुलिस की टीम द्वारा मंडीदीप के वार्ड पांच में पूछताछ की गई। उसके सहयोगी के साथ रहने वाली एक महिला से भी पूछताछ चल रही है। इधर, घटना के विरोध में गौहरगंज औबेदुल्लागंज में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें।


    हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे है लोग

    पुलिस अधीक्षक खुद गौहरगंज डेरा डाले हुए है और वह खुद मॉनीटरिंग करते हुए जांच दल को मार्गदर्शन दे रहे है। आरोपित को पकड़ने के लिए एसपी ने आठ टीमें गठित की है, जिसमें अनुभवी निरीक्षकों को लगाया गया है। गौहरगंज में भारी पुलिस बल तैनात है तथा स्थिती पूरी तरह सामान्य है। बताया यह भी जा रहा है की जिले के कई थानों के थाना प्रभारी इसमे लगे हुए है। घटना के विरोध में औबेदुल्लागंज बंद रहा और लोग एकत्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे है।

