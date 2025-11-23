रायसेन में मासूम से दरिंदगी करने वाला सलमान फरार, लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर जता रहे विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडीदीप। 6 वर्ष की अबोध बालिका से मुंह काला करने वाला दरिंदा 40 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के पहुंच से दूर है, जबकि पुलिस की विभिन्न टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस उसके मिलने वालों से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, सलमान उर्फ नजर कुछ माह पहले तक मंडीदीप के वार्ड पांच में किराया के मकान में रह रहा था।

महिला से पूछताछ जारी, जोड़े जा रहे तार इस मकान में रहने दौरान भी उसने कुछ लोगो को चुना लगाया था। पुलिस अधीक्षक ने आरोपित पर इनाम की राशि दस से बढ़ाकर बीस हजार कर दी। साथ ही मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, गौहरगंज में जगह-जगह उसके पोस्टर लगाए गए है। पुलिस की टीम द्वारा मंडीदीप के वार्ड पांच में पूछताछ की गई। उसके सहयोगी के साथ रहने वाली एक महिला से भी पूछताछ चल रही है। इधर, घटना के विरोध में गौहरगंज औबेदुल्लागंज में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें।