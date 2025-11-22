MP के रायसेन जिले में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, जंगल में खून से लथपथ मिली

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। गौहरगंज थाना क्षेत्र में शर्मशार करने वाला अपराध हुआ है। एक हैवान छह साल की बच्ची से दुष्कर्म कर फरार हो गया। पीड़ित बच्ची लोगों को जंगल में खून से लथपथ, रोती मिली। स्वजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे वहां दुष्कर्म की पुष्टि हुई। बेहतर इलाज के लिए उसे एम्स में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात आठ बजे के करीब गौहरगंज निवासी सलमान खान उफ नजर (23) पीड़िता के गांव पहुंचा।

वह घर के बाहर खेल रही बच्ची को टाॅफी दिलाने के बहाने फुसलाकर ले गया। उसने जंगल की ओर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया और फरार हो गया। आरोपित पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है।