मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के रायसेन जिले में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, जंगल में खून से लथपथ मिली

    शुक्रवार की रात आठ बजे के करीब गौहरगंज निवासी सलमान खान उफ नजर (23) पीड़िता के गांव पहुंचा। वह घर के बाहर खेल रही बच्ची को टाफी दिलाने के बहाने फुसलाकर ले गया। उसने जंगल की ओर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया और फरार हो गया। आरोपित पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 10:31:08 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 10:32:20 PM (IST)
    MP के रायसेन जिले में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, जंगल में खून से लथपथ मिली
    रायसेन में बच्‍ची से दुष्‍कर्म।

    HighLights

    1. वह घर के बाहर खेल रही बच्ची को टाॅफी दिलाने के बहाने ले गया था।
    2. उसने जंगल की ओर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया और फरार हो गया।
    3. आरोपित पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। गौहरगंज थाना क्षेत्र में शर्मशार करने वाला अपराध हुआ है। एक हैवान छह साल की बच्ची से दुष्कर्म कर फरार हो गया। पीड़ित बच्ची लोगों को जंगल में खून से लथपथ, रोती मिली। स्वजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे वहां दुष्कर्म की पुष्टि हुई। बेहतर इलाज के लिए उसे एम्स में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात आठ बजे के करीब गौहरगंज निवासी सलमान खान उफ नजर (23) पीड़िता के गांव पहुंचा।

    वह घर के बाहर खेल रही बच्ची को टाॅफी दिलाने के बहाने फुसलाकर ले गया। उसने जंगल की ओर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया और फरार हो गया। आरोपित पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.