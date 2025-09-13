नवदुनिया न्यूज, बेगमगंज। गुरुवार शाम बड़ा मामला सामने आया। ग्राम हफसिली की कक्षा 10वीं और 11वीं की दो छात्राएं अपनी स्कूटी से घर लौट रही थीं। तभी 4–5 असामाजिक तत्व टवेरा (एमपी 13 जेडडी 8370) से उनका पीछा करते हुए बीड़ी कालोनी के पास पहुंचे और छात्राओं को रोककर उठाने का प्रयास किया।

तेज रफ्तार के कारण युवकों की टवेरा अचानक पलट गई, जिससे वे घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही थाना प्रभारी राजीव उइके पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।

वहीं, हफसिली गांव से 25–30 आक्रोशित ग्रामीण थाने पहुंचे और दोनों छात्राओं के पिता ने आवेदन देकर युवकों पर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से ये आवारा युवक उनकी बेटियों का पीछा कर छेड़छाड़ करते थे और गंदी फब्तियां कसते थे, लेकिन शर्म के कारण बच्चियों ने बात घर पर नहीं बताई थी।