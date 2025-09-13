मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    स्‍कूली छात्राओं का पीछा कर रहे आवारा युवकों की टवेरा पलटी, आए दिन करते थे छेड़छाड़

    गांव से 25–30 आक्रोशित ग्रामीण थाने पहुंचे और दोनों छात्राओं के पिता ने आवेदन देकर युवकों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से ये आवारा युवक उनकी बेटियों का पीछा कर छेड़छाड़ करते थे और गंदी फब्तियां कसते थे, लेकिन शर्म के कारण बच्चियों ने बात घर पर नहीं बताई थी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 09:50:48 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 09:54:48 PM (IST)
    स्‍कूली छात्राओं का पीछा कर रहे आवारा युवकों की टवेरा पलटी, आए दिन करते थे छेड़छाड़
    स्‍कूली छात्राओं को करते थे युवक परेशान।

    HighLights

    1. आवारा युवक बेटियों का पीछा कर फब्तियां कसते थे।
    2. शर्म के कारण बच्चियों ने बात घर पर नहीं बताई थी।
    3. ग्रामीणों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    नवदुनिया न्यूज, बेगमगंज। गुरुवार शाम बड़ा मामला सामने आया। ग्राम हफसिली की कक्षा 10वीं और 11वीं की दो छात्राएं अपनी स्कूटी से घर लौट रही थीं। तभी 4–5 असामाजिक तत्व टवेरा (एमपी 13 जेडडी 8370) से उनका पीछा करते हुए बीड़ी कालोनी के पास पहुंचे और छात्राओं को रोककर उठाने का प्रयास किया।

    तेज रफ्तार के कारण युवकों की टवेरा अचानक पलट गई, जिससे वे घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही थाना प्रभारी राजीव उइके पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।

    वहीं, हफसिली गांव से 25–30 आक्रोशित ग्रामीण थाने पहुंचे और दोनों छात्राओं के पिता ने आवेदन देकर युवकों पर गंभीर आरोप लगाए।

    उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से ये आवारा युवक उनकी बेटियों का पीछा कर छेड़छाड़ करते थे और गंदी फब्तियां कसते थे, लेकिन शर्म के कारण बच्चियों ने बात घर पर नहीं बताई थी।

    ग्रामीणों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला जांच में लिया गया है और अस्पताल में भर्ती आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.