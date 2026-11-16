रायसेन मंडी लूटकांड में खुलासा; व्यापारी का ऑपरेटर ही निकला मास्टरमाइंड, साजिश में साला भी शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। कृषि उपज मंडी में व्यापारी मनोज राठौर की फर्म पर हुई सनसनीखेज लूट और मुनीम पदम सिंह यादव पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यापारी के यहां पिछले करीब डेढ़ साल से काम कर रहा ऑपरेटर शिवा गौर निकला। उसने अपने साले घनश्याम कीर के साथ मिलकर लूट की पूरी साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पहचान खुलने के डर से किया जानलेवा हमला पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के दौरान मुनीम पदम सिंह आरोपियों की पहचान कर सकते थे। इसी डर से दोनों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। आरोपियों ने ईंट से उनके चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक आंख भी फूट गई। गंभीर रूप से घायल मुनीम को उपचार के लिए भोपाल के नर्मदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना ने पूरे शहर में आक्रोश पैदा कर दिया था।

वारदात के बाद मददगार बनकर घूमा वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी शिवा गौर ने पुलिस और व्यापारी के परिजनों का संदेह खुद पर न जाए, इसके लिए सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। वह घायल मुनीम को व्यापारी मनोज राठौर के परिजनों के साथ भोपाल के नर्मदा अस्पताल पहुंचाने भी गया। हालांकि, उसकी कुछ संदिग्ध गतिविधियों ने व्यापारी के मन में शक पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि अगली सुबह व्यापारी के फोन करने पर जब शिवा वहां पहुंचा तो उसकी आंखें लाल थीं। वहीं, अस्पताल से लौटते समय गाड़ी में उसका सो जाना भी व्यापारी को खटका। इन परिस्थितियों के बाद व्यापारी और उसके परिजनों ने उसकी गतिविधियों पर गौर करना शुरू कर दिया।