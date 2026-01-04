भाई के लिए 'झांसी की रानी' बनी 8 साल की बहन... 3 मिनट तक कुत्ते से लड़ी, ऐसे बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। अपने पांच वर्षीय भाई को कुत्ते से बचाने के लिए 8 वर्ष की बहन ने जान की बाजी लगा दी। बहन ने तीन से पांच मिनट तक संघर्ष करते हुए अपने छोटे भाई को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। आवारा कुत्ते के इस हमले में भाई घायल हो गया है। घटना खिलचीपुर शहर के सोमवारिया क्षेत्र की है, जहाँ मजदूर सुरेश राव के बच्चे क्रिश (5 वर्ष) और उसकी बहन लीजा (8 वर्ष) रविवार सुबह अपनी बुआ के घर के बाहर खेल रहे थे।

3 से 5 मिनट तक चला मौत से संघर्ष, टीशर्ट से रोका खून इसी दौरान एक आवारा कुत्ता आया और उसने 5 वर्षीय क्रिश पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के सिर को नोच दिया, जिससे खून बहने लगा और बच्चा दर्द के कारण चिल्लाने लगा। भाई को खतरे में देख लीजा बिना डरे कुत्ते से भिड़ गई। वह करीब 3 से 5 मिनट तक संघर्ष करती रही, जिस दौरान कुत्ते ने लीजा को भी चोटिल कर दिया। चीख-पुकार सुनकर जब लोग जमा हुए तो कुत्ता भाग निकला। लीजा ने गजब की सूझबूझ दिखाते हुए अपनी टीशर्ट उतारकर भाई के सिर पर बांध दी, ताकि खून का बहाव रुक सके।