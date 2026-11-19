नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़/सारंगपुर। सिविल अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है।विवाहिता ने बुधवार को सारंगपुर थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियादिया ने आरोप लगाया कि आरोपित ने अलग-अलग समय पर उसके साथ जबरदस्ती की, विरोध करने पर डराया-धमकाया और मारपीट भी की।

शिकायत में सिविल अस्पताल की पहली मंजिल के साथ कसाईबाड़ा क्षेत्र में भी घटनाक्रम होने का उल्लेख किया गया है। अस्पताल जैसे सार्वजनिक परिसर का नाम सामने आने से इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

विवाहिता की शिकायत पर सारंगपुर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपित फिलहाल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।

वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप

पुलिस से की शिकायत में विवाहिता ने अल्फेज पिता गब्बर कुरैशी निवासी सीधा ख्याल, सारंगपुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फरियादिया के मुताबिक आरोपित ने कथित घटनाओं के दौरान उसका वीडियो भी बनाया और किसी को जानकारी देने पर उसे वायरल करने की धमकी दी। इसी डर के चलते वह पहले सामने नहीं आ सकी।शिकायत में आरोपित द्वारा मारपीट और धमकाने की बात भी कही गई है।

अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी जांच के दायरे में

फरियादिया ने सिविल अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर भी वारदात होने का आरोप लगाया है।अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही रहती है।ऐसे में परिसर के भीतर कथित घटना का सामने आना सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े करता है।