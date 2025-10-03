मेरी खबरें
    MP के राजगढ़ में काली माता की 15 फीट ऊंची प्रतिमा विसर्जित करते समय पलटी क्रेन, वायरल हो रहा वीडियो

    मध्य प्रदेश में राजगढ़ के मोईली कला में काली माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान क्रेन पलट गई, जिससे मूर्ति खंडित हो गई। हादसे में क्रेन ड्राइवर को हल्की चोटें आईं। प्रशासन ने विसर्जन के लिए क्रेन की व्यवस्था की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    By Rajesh Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 01:12:51 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 01:21:08 PM (IST)
    MP के राजगढ़ में काली माता की 15 फीट ऊंची प्रतिमा विसर्जित करते समय पलटी क्रेन, वायरल हो रहा वीडियो
    माता की प्रतिमा उठाने के बाद क्रेन नीचे झुकने लगी और हो गया हादसा।

    HighLights

    1. क्रेन से जैसे ही मूर्ति को उठाया तो क्रेन असंतुलित होकर पलट गई।
    2. श्रद्धालुओं ने इधर-उधर भागकर खुद को सुरिक्षत करने का प्रयास किया।
    3. क्रैन पलटने के साथ माता की मूर्ति भी जमीन पर गिरकर खंडित हो गई।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। मूर्ति विसर्जन के दौरान मोईली कला गांव में अचानक से क्रेन पलट गई। क्रेन पलटने के साथ ही कालीमाता की मूर्ति भी जमीन पर गिर गई व खंडित हो गई। क्रेन को पलटते देख मौके पर मौजूद युवकों ने इधर-उधर भागकर खुद को बचाया। बाद में क्रेन में से ड्राइवर को निकाला गया, जिसको हल्की चोटें आई हैं।

    जानकारी के मुताबिक नवरात्र के समापन के बाद गुरुवार को कुरावर के वार्ड क्रमांक पांच स्थित कुरावर महारानी समिति के सदस्य मूर्ति विसर्जन करने के लिए 12 किमी दूर ग्राम मोईली कला में मौजूद तालाब पर पहुंचे थे। कुरावर की झांकियों की मूर्तियों के विसर्जन के लिए प्रशासन ने इसी तालाब को अधिकृत किया था। ऐसे में यहां पर बड़ी मूर्तियों के विसर्जन में दिक्कत न आए इसके लिए प्रशासन ने क्रेन का इंतजाम कर रखा था।

    तालाब में विसर्जित करना थी मूर्ति

    गुरुवार सुबह करीलब 11 बजे झांकी समिति के सदस्य 15 फीट ऊंची मूर्ति को लेकर तालाब पर पहुंचे। मूर्ति की ऊंचाई 15 फीट थी, इसलिए क्रेन के सहारे उसको तालाब में विसर्जित करना था। ग्रामीणों के मुताबिक मूर्ति काफी भारी थी। ऐसे में क्रेन से जैसे ही मूर्ति को उठाया तो क्रेन असंतुलित होकर पलट गई।

    क्रैन को पलटता देख उसके आसपास मौजूद श्रद्धालुओं ने इधर-उधर भागकर खुद को सुरिक्षत करने का प्रयास किया। क्रैन पलटने के साथ ही कालीमाता की मूर्ति भी जमींन पर गिरकर खंडित हो गई। इस हादसे में क्रेन का ड्राइवर उसके अंदर ही रह गया था। जिसे वहां मौजूद लोगों द्वारा निकाला गया। हालांकि ड्राइवर को मामूली चोटें आई है।

