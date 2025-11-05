MP: राजगढ़ में विधायक और पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक, अध्यक्ष फूट-फूटकर रोईं

मेरी खबरें
    By Rajesh Sharma
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 12:06:17 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 12:06:17 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। नगर परिषद खिलचीपुर की बैठक के दौरान मंगलवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब कामकाज को लेकर विधायक हजारीलाल दांगी और पार्षद संदीप शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक में विधायक ने कहा "ऐसे काम करोगे तो कोई काम नहीं होंगे।" इस पर पार्षद संदीप शर्मा ने जवाब दिया कि "साहब, वैसे भी कहां काम हो रहे हैं।"

    विधायक ने फिर सवाल किया कि तो कर्मचारी क्या कर रहे हैं?” पार्षद ने जवाब दिया कि वह तो सोयाबीन काट रहे हैं। यह सुनते ही नगर परिषद अध्यक्ष रामजानकी मालाकार भावुक होकर फूट-फूटकर रोने लगीं। मौके पर मौजूद महिला पार्षदों और विधायक ने उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे बैठक के दौरान कई बार रोती नजर आईं।


    सात बिंदुओं पर चर्चा

    जानकारी के अनुसार, खिलचीपुर नगर परिषद का यह विशेष सम्मेलन सात बिंदुओं पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। पहले चार प्रस्ताव पास किए जा चुके थे। इसके बाद पांचवें बिंदु में जल यंत्रालय पर बाउंड्रीवाल निर्माण की दरें स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका उपाध्यक्ष शीतल बंटी शर्मा सहित कई पार्षदों ने विरोध किया।

    इसी दौरान श्रीजी मेले की छह बीघा जमीन जनपद को देने का प्रस्ताव भी आया, जिस पर 12 में से 9 पार्षदों ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई। पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद की जमीन जनपद को देना गलत है। हंगामा बढ़ने पर विधायक ने कहा कि "अगर यही स्थिति रही तो आगे कोई काम नहीं होगा।"

    इस पर वार्ड-5 के पार्षद संदीप शर्मा ने कहा कि हमारे वार्ड में वैसे भी कोई काम नहीं हो रहा। विधायक ने पूछा कि कर्मचारी क्या कर रहे हैं? पार्षद ने व्यंग्य में कहा कि वो तो सोयाबीन काट रहे हैं। यही बात सुनकर अध्यक्ष भावुक हो उठीं और बैठक में माहौल तनावपूर्ण हो गया।

    पहले सीमांकन, फिर बाउंड्रीवाल का प्रस्ताव

    बैठक में पांचवें बिंदु पर जल यंत्रालय की जमीन पर बाउंड्रीवाल निर्माण को लेकर विवाद छिड़ गया। पार्षदों का कहना था कि पहले भूमि का सीमांकन कराया जाए, उसके बाद ही बाउंड्रीवाल की दरें स्वीकृत की जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि जल यंत्रालय की कई जमीनें कब्जे में हैं।

    पार्षदों ने 2022 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि बिना सीमांकन के निर्माण शुरू करना गलत होगा। ऐसा करने से निकाय की जमीन भू-माफियाओं के कब्जे में रह सकती है। इस पर विधायक ने कहा कि “ठीक है, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे।” बताया जा रहा है कि जल यंत्रालय के पास नगर परिषद अध्यक्ष की भी जमीन स्थित है। ॉ

