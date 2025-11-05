MP: राजगढ़ में विधायक और पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक, अध्यक्ष फूट-फूटकर रोईं

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। नगर परिषद खिलचीपुर की बैठक के दौरान मंगलवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब कामकाज को लेकर विधायक हजारीलाल दांगी और पार्षद संदीप शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक में विधायक ने कहा "ऐसे काम करोगे तो कोई काम नहीं होंगे।" इस पर पार्षद संदीप शर्मा ने जवाब दिया कि "साहब, वैसे भी कहां काम हो रहे हैं।"

विधायक ने फिर सवाल किया कि तो कर्मचारी क्या कर रहे हैं?” पार्षद ने जवाब दिया कि वह तो सोयाबीन काट रहे हैं। यह सुनते ही नगर परिषद अध्यक्ष रामजानकी मालाकार भावुक होकर फूट-फूटकर रोने लगीं। मौके पर मौजूद महिला पार्षदों और विधायक ने उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे बैठक के दौरान कई बार रोती नजर आईं।

सात बिंदुओं पर चर्चा जानकारी के अनुसार, खिलचीपुर नगर परिषद का यह विशेष सम्मेलन सात बिंदुओं पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। पहले चार प्रस्ताव पास किए जा चुके थे। इसके बाद पांचवें बिंदु में जल यंत्रालय पर बाउंड्रीवाल निर्माण की दरें स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका उपाध्यक्ष शीतल बंटी शर्मा सहित कई पार्षदों ने विरोध किया। इसी दौरान श्रीजी मेले की छह बीघा जमीन जनपद को देने का प्रस्ताव भी आया, जिस पर 12 में से 9 पार्षदों ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई। पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद की जमीन जनपद को देना गलत है। हंगामा बढ़ने पर विधायक ने कहा कि "अगर यही स्थिति रही तो आगे कोई काम नहीं होगा।"