    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 11:43:52 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 11:43:52 PM (IST)
    'धन्य हैं आप, हम बेवकूफ...', MP में जल अर्पण कार्यक्रम में देरी पर भड़के BJP सांसद, अफसरों के छुए पैर
    HighLights

    1. कुंडीबे गांव में देश का पहला जल अर्पण कार्यक्रम
    2. भाजपा सांसद रोडमल नागर ने जताई नाराजगी
    3. जल जीवन मिशन की परियोजना पंचायत को सौंपी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़: राजगढ़ जिले के कुंडीबे गांव में मंगलवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पेयजल परियोजना को ग्राम पंचायत को सौंपने के लिए देश का पहला जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

    कार्यक्रम में भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अपर सचिव कमलकिशोर सोम और मध्य प्रदेश जल निगम के प्रबंध संचालक केवीएस चौधरी लगभग डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचे, जिससे सांसद रोडमल नागर नाराज हो गए।

    सांसद रोडमल नागर ने मंच पर अधिकारियों को दंडवत प्रणाम करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि “धन्य हैं आप! हम कोई बेवकूफ नहीं हैं, जो यहां डेढ़ घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं।” बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर है।

    उन्होंने यह भी कहा कि कुंडीबे सहित आसपास के गांवों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति शुरू हो चुकी है, जो कि इस योजना की एक महत्वपूर्ण और सराहनीय उपलब्धि है।


