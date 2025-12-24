मेरी खबरें
    नाबालिग लड़की से हुआ इश्‍क, घर से भागकर मंदिर में शादी की फिर साथ खाया ज़हर, एक ही श्‍मशान में जले

    पुलिस के पहरे के बीच एक ही गोघटपुर गांव के शमशान घाट में दोनों का अलग-अलग समय पर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के मुताबिक पहले नाबालिग लड़की का अंतिम ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 08:56:19 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 09:05:28 PM (IST)
    राजगढ़ में प्रेमी जोड़ ने की आत्‍महत्‍या।

    1. विडंबना रही कि दोनों का अलग-अलग समय पर अंतिम संस्कार किया गया
    2. पुलिस के मुताबिक पहले नाबालिग लडकी का अंतिम संस्कार किया गया
    3. उसके अंतिम संस्कार के बाद लडके का शव लेकर उसके परिजन पहुंचे

    राजगढ़। एक प्रेमी युगल ने पहले घर से भागकर एक मंदिर पर शादी की रस्म पूरी की।एक साथ जीने-मरने की कसम खाई।इसके बाद वहां से लौटकर दोनों ने एक साथ जजहरीला पदार्थ खाकर जान दे दे दी।दोनों को गंभीर अवस्था में झालावाड़ अस्पताल में भर्ती किया था। जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया।

    माचलपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक माचलपुर थाने के गांव गोघटपुर निवासी अनिल वर्मा 19 वर्ष का एक नाबालिग से प्रेम प्रसंग था। दोनों विवाह करना चाहते थे। लेकिन परिजन विवाह के लिए तैयार नहीं थे। दोनों गांव से भागकर राजस्थान के गांव खेरदंता, थाना भालता गए हुए थे।


    दोनों ने खेरदंता गांव में एक-दूसरे को वर माला डालकर विवाह की रस्म पूरी की। इसके बाद मंदिर से करीक एक किमी की दूरी पर जाकर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। घटना की जानकारी लगने के बाद उन्हें झालावाड़ अस्पताल ले जाया गया। वहां दोनों को भर्ती कराया गया।जहां उपचार के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।इसके बाद दोनों के शव गृह गांव लाए गए।

    गांव के शमशान में मौजूद रहा पुलिसबल।

    एक ही शमशान में किया अंतिम संस्कार

    पुलिस के पहरे के बीच एक ही गोघटपुर गांव के शमशान घाट में दोनों का अलग-अलग समय पर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के मुताबिक पहले नाबालिग लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। परिजन उसके शव को लेकर पहुंचे। उसके अंतिम संस्कार के बाद लड़के का शव लेकर उसके परिजन पहुंचे। दोनों का अंतिम संस्कार एक ही शमशान में अलग-अलग समय पर किया गया। इस दौरान पुलिसबल तैनात रहा।

    गोघटपुर के युवक व एक नाबालिग ने खेरदंता, थाना भालता के मंदिर पर विवाह किया व फिर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। दोनों का अंतिम संस्कार गोघटपुर में किया है। मैं स्वयं मौके पर मौजूद था। हालांकि घटनाक्रम राजस्थान का है।

    भागीरथ शाक्य, टीआई माचलपुर।

