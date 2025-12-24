राजगढ़। एक प्रेमी युगल ने पहले घर से भागकर एक मंदिर पर शादी की रस्म पूरी की।एक साथ जीने-मरने की कसम खाई।इसके बाद वहां से लौटकर दोनों ने एक साथ जजहरीला पदार्थ खाकर जान दे दे दी।दोनों को गंभीर अवस्था में झालावाड़ अस्पताल में भर्ती किया था। जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया।

माचलपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक माचलपुर थाने के गांव गोघटपुर निवासी अनिल वर्मा 19 वर्ष का एक नाबालिग से प्रेम प्रसंग था। दोनों विवाह करना चाहते थे। लेकिन परिजन विवाह के लिए तैयार नहीं थे। दोनों गांव से भागकर राजस्थान के गांव खेरदंता, थाना भालता गए हुए थे।

दोनों ने खेरदंता गांव में एक-दूसरे को वर माला डालकर विवाह की रस्म पूरी की। इसके बाद मंदिर से करीक एक किमी की दूरी पर जाकर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। घटना की जानकारी लगने के बाद उन्हें झालावाड़ अस्पताल ले जाया गया। वहां दोनों को भर्ती कराया गया।जहां उपचार के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।इसके बाद दोनों के शव गृह गांव लाए गए।

गांव के शमशान में मौजूद रहा पुलिसबल।

एक ही शमशान में किया अंतिम संस्कार

पुलिस के पहरे के बीच एक ही गोघटपुर गांव के शमशान घाट में दोनों का अलग-अलग समय पर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के मुताबिक पहले नाबालिग लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। परिजन उसके शव को लेकर पहुंचे। उसके अंतिम संस्कार के बाद लड़के का शव लेकर उसके परिजन पहुंचे। दोनों का अंतिम संस्कार एक ही शमशान में अलग-अलग समय पर किया गया। इस दौरान पुलिसबल तैनात रहा।