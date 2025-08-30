नवदुनिया न्यूज, सारंगपुर। ग्राम पंचायत लीमाचौहान के सचिव का महीनों पुराना एक वीडियो जो उसका दुकान का है। दुकान की उधारी चुकाने आए ग्रामीण के साथ एक युवक ने योजना बनाकर चुपके से लेनदेन करते हुए वीडियो बना लिया। अब उसी वीडियो का भ्रामक प्रचार करते हुए बताया जा रहा है कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर सरपंच व सचिव द्वारा हितग्राही से रिश्वत ली है।

उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद ग्राम में हड़कंप मच गया और चर्चाओं का दौर तेज हो गया। मामले में चौकाने वाला मोड़ तब आया जब वीडियो में नजर आ रहे युवक ने पलटवार करते हुए पुलिस थाने में आवेदन दिया।

आवेदन में हितग्राही ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति पर झूठा षड्यंत्र रचने और बदनाम करने की मंशा से वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं। सचिव ने इसे कृत्य करने वाले ग्रामीण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी बात को लेकर कुछ कलेक्टर के पास भी पहुंचे थे। फिलहाल मामला अधिकारियों के संज्ञान में देखते हैं वायरल बहुप्रसारित को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है। मामले में थाना प्रभारी अनिल राहोरिया ने बताया कि यह मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है सारंगपुर थाना क्षेत्र का मामला है। यह विभागीय मामला है।