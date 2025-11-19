राजगढ़ में दिखा गजब नजारा, डीजे के साथ निकाली बंदर की अंतिम यात्रा, मृत्युभोज में शामिल हुए हजारों ग्रामीण

नवदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। खिलचीपुर के समीपस्थ गांव दरावरी में पिछले दिनों एक बंदर की मौत के बाद ग्रामीणों ने मंगलवार को उसकी आत्मशांति के लिए बाकायदा मृत्युभोज का आयोजन किया। इसके लिए चंदा इकट्ठा कर व्यंजन बनवाए गए। इसमें भोज में दरावरी के अलावा दूसरे गांवों के लोग भी शामिल हुए।

गिरने से हुई बंदर की मौत बताया गया कि सात नवंबर को गांव पर एक बंदर की मृत्यु हो गई थी। बंदर जंगल से गांव में आया था और उछल-कूद कर रहा था, तब ही गिरने से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद आठ नवंबर को ग्रामीण मंदिर के समीप एकत्रित हुए और डोल बनाकर अंतिम यात्रा निकाली गई। आगे डीजे चल रहा था और पीछे ग्रामीण चल रहे थे। गांव के श्मशान में बंदर का भी अंतिम संस्कार किया गया।