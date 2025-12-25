पीएम आवास सत्यापन में रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल, धामंदा समेत दो पंचायत सचिव निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, सारंगपुर। सारंगपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे आवास सत्यापन कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर ऑडियो सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने दो पंचायत सचिवो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

दरअसल जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढपाले के निर्देश पर इन दिनों सारंगपुर जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में पीएम आवासों के भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को खत्म करने के लिए जनपद सीईओ हेमेंद्र गोविल ने एक विशेष रणनीति अपनाई थी। इसके तहत पंचायत सचिवों की पंचायतें बदलकर उन्हें दूसरे गांवों में सत्यापन के लिए भेजा गया था।

इसी फेरबदल के दौरान ग्राम पंचायत धामंदा के सचिव रामचंद्र नागर की ड्यूटी अमलारोड गांव में लगाई गई थी।आडियो में खुली रिश्वत पोलमंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर एक ऑडियो सामने आया, जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। इस ऑडियो में सचिव रामचन्द्र नागर आवास सत्यापन के बदले हितग्राहियों से एक से दो हजार रुपए वसूलने की बात स्वीकार करते हुए सुने गए। इतना ही नहीं, ऑडियो में यह चौंकाने वाला दावा भी किया गया कि अमलारोड गांव में सत्यापन के नाम पर प्रति हितग्राही दस-दस हजार रुपए तक लिए गए। यह ऑडियो सामने आते ही जिला पंचायत सीईओ ने जांच के आदेश दिए और चंद घंटों में ही दो सचिवों निलंबन की कार्रवाई कर दी।शासन की छवि धूमिल करने पर एक्शनजिला पंचायत सीईओ गढपाले के जारी निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऑडियो से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री आवास जैसी जनकल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार किया गया है।