कुत्ते के भौंकने से जागे ग्रामीण, चोरी करने आए चोरों में एक पकड़ा; दो बाइक से भाग निकले

नईदुनिया प्रतिनिधि, ब्यावरा। सुठालिया रोड स्थित ग्राम बरखेड़ा में रविवार रात करीब 12 बजे चोरी की वारदात को अंजाम देने आए चोरों के मंसूबों पर पालतू कुत्ते और ग्रामीणों की सजगता ने पानी फेर दिया। तीन संदिग्ध चोरों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़कर रस्सी से बांध दिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसके दो साथी बाइक लेकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।
ग्रामीणों के अनुसार घटना पेट्रोल पंप के पास स्थित शिवप्रसाद यादव के मकान की है। रात में जब सभी सो रहे थे, तभी पालतू कुत्ता लगातार भौंकने लगा। शोर सुनकर घर वालों की नींद खुली तो देखा कि मुख्य गेट पर एक व्यक्ति खड़ा होकर गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही दूरी पर मक्के के खेत में दूसरा व्यक्ति घात लगाकर बैठा था, जबकि उनके दो अन्य साथी कुछ दूरी पर बाइक स्टार्ट कर खड़े थे।
पालतू कुत्ते के शोर मचाने पर घर वालों ने हल्ला मचाया तो आसपास के मनोहर लाल, सुरेश, रामगोपाल और ओमप्रकाश सहित कई ग्रामीण जाग गए और मौके की ओर दौड़ पड़े। अचानक लोगों को आता देख चोरों में भगदड़ मच गई। खेत की घेराबंदी के लिए लगे कंटीले तारों और पास के नाले में उलझने के कारण एक चोर रास्ता भटक गया और ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया।
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