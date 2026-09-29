कुत्ते के भौंकने से जागे ग्रामीण, चोरी करने आए चोरों में एक पकड़ा; दो बाइक से भाग निकले

नईदुनिया प्रतिनिधि, ब्यावरा। सुठालिया रोड स्थित ग्राम बरखेड़ा में रविवार रात करीब 12 बजे चोरी की वारदात को अंजाम देने आए चोरों के मंसूबों पर पालतू कुत्ते और ग्रामीणों की सजगता ने पानी फेर दिया। तीन संदिग्ध चोरों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़कर रस्सी से बांध दिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसके दो साथी बाइक लेकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।

कुत्ते के भौंकने से खुली नींद ग्रामीणों के अनुसार घटना पेट्रोल पंप के पास स्थित शिवप्रसाद यादव के मकान की है। रात में जब सभी सो रहे थे, तभी पालतू कुत्ता लगातार भौंकने लगा। शोर सुनकर घर वालों की नींद खुली तो देखा कि मुख्य गेट पर एक व्यक्ति खड़ा होकर गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही दूरी पर मक्के के खेत में दूसरा व्यक्ति घात लगाकर बैठा था, जबकि उनके दो अन्य साथी कुछ दूरी पर बाइक स्टार्ट कर खड़े थे।