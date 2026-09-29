पचोर में लगे मेले में 2005 में युवती से किया था दुष्कर्म, जमानत पर बाहर आने के बाद हो गया था फरार, 21 साल बाद गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। 21 साल साल पहले 22 वर्ष की आयु में एक युवक ने पचोर में आयोजित हुए मेले में युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई। लेकिन आरोपित युवक जमानत पर जब बाहर आया तो गायब हो गया।

पिछले 21 साल से पुलिस से बचने के लिए कई राज्यों की खाक छानता रहा। पुलिस ने राजस्थान के कोटा से आरोपित को धर दबोचा। सर्कस टीम के साथ कोटा से पचोर आया था पुलिस के मुताबिक पहले पचोर में मेला लगाता था, जिसमें सर्कस आते थे। ऐसे में ग्राम पेगमपुर, थाना मलवा, जिला फतेपुर का रहने वाला चंद्रशेखर साहू 2005 में राजस्थान के कोटा के उद्यौगनगर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में रहता था। वह मार्च 2005 में तत्कालीन एक सर्कस टीम के साथ कोटा से पचोर आया था, जबकि दूसरी टीम में एक युवती थी।

हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर आ गया तब चंद्रशेखर व एक अन्य युवक द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। घटना के बाद एफआईआर हुई व मामला कोर्ट पहुंचा तो न्यायालय ने उसी वर्ष दोनों आरोपितों को सात साल की सजा सुनाई।सजा के बाद चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट की शरण ली तो जमानत पर बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बाद वह लापता हो गया। पुलिस से बचने के लिए कई प्रदेशों में घूमता रहा वह पुलिस से बचने के लिए जम्मू कश्मीर, उप्र, उत्तराखंड, राजस्थान सहित कई प्रदेशों में घूमता रहा। पुलिस से बचने के लिए वह राजस्थाल, उप्र, जम्मीकशमीर सहित अलग-अलग प्रदेशों व शहरों में मजदूरी करता रहा। पुलिस उसे खोजने के लिए कोटा व उसके पैतृक गांव भी पहुंची लेकिन नहीं मिला।