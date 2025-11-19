रातभर टंकी ओवरफ्लो, सुबह स्कूल का पूरा मैदान जलमग्न, कक्षा में कराई गई प्रार्थना

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। भारत सरकार द्वारा आमजन को क्लोरोफाइट शुद्ध जल मिल सके, जिसको लेकर नगर के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में कुंडलिया डैम परियोजना अंतर्गत एलएनटी कंपनी द्वारा 4 लाख 90 हजार पानी की क्षमता वाली टंकी का निर्माण किया गया। लेकिन टंकी निर्माण एवं हर घर शुद्ध जल मुहैया करने के लिए पाइपलाइन निर्माण के दौरान विभागीय अधिकारियों की सतत मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण बार-बार पाइप लाइनों का लीकेज टंकी का ओवरफ्लो इत्यादि होना आम बात हो रही है। इसी के तहत टंकी ओवरफ्लो होने से स्कूल ग्राउंड पानी से सराबोर हो गया व प्रार्थना कक्ष में कराना पड़ी।

टंकी के चारों ओर से पानी बह निकला ऐसा ही एक मामला फिर से बुधवार को देखने को मिला, जहां जिम्मेदारों की घोर लापरवाही के कारण पूरी रात क्लोरोफाइट शुद्ध जल वाली पानी की टंकी ओवरफ्लो से ओवर हो जाने के कारण टंकी के चारों ओर से पानी बह निकला। इससे शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर के प्रार्थना मैदान में 4 से 5 इंच पानी भर गया, जिस कारण बुधवार स्कूली छात्र छात्रों को प्रार्थना मैदान में प्रार्थना न हुए कराते हुए कक्षा एवं कैंपस परिसर में प्रार्थना करवाई गई।