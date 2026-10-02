MP के राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार के घर चोरी; ₹80 हजार समेट भागे चोर, सूचना दबाने में जुटी रही राजगढ़ पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़/सुठालिया । बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। यही कारण है कि अब बदमाशों ने मप्र शासन के मंत्री नारायण सिंह पंवार के पैतृक ग्राम सेमलापार स्थित सूने मकान को निशाना बनाया। बदमाशों ने मकान में धावा बोलते हुए करीब 80 हजार रुपये नकद पार किए हैं। उधर घटना के बाद पुलिस मामले को छिपाती रही।

जानकारी के मुताबिक राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार के पैतृक ग्राम सेमलापार से उनकी पत्नी ब्यावरा आई हुई थी। ऐसे में घर पर कोई नहीं था। जहां निवास करते हैं उसके सामने ही एक और मकान है। जिसमें ताला लगा था।

घर के पिछले दरवाजे से घुसे चोर

गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात को बदमाश पीछे का गेट तोड़कर मकान में प्रवेश करे और वहां रखी पैटी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 80 हजार रुपये बदमाशों ने पार कर दिए।

शुक्रवार सुबह जब परिवार अगले दिन सुबह सेमलापार पहुंचे तो घर का सामान बिखरा पड़ा था नकदी गायब थी। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

आसपास के क्षेत्र को देखा, हालांकि वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। शाम को पुत्र राजेंद्र पंवार की शिकायत पर सुठालिया थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर की गई है।

मकान में हो रहा निर्माण कार्य

मंत्री पंवार के सेमलापार स्थित निवास पर फिलहाल कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में घर आसपास से खुला है। यही कारण है कि चोरों ने आसानी से निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि यही कुछ मजदूर रहते हैं। ऐसे में पुलिस इनसे भी पूछताछ कर रही है।

पुलिस मामले को दबाने में जुटी रही