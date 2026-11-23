नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़ /ब्यावरा। कालीपीठ थाने में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। भैंस चोरी के चोरों को पकड़कर पुलिस को सौंपने वाले लोग ही अब आरोपी बन गए। उन पर अपहरण का केस लगा दिया गया, और फिर केस से बचाने के नाम पर 7 लाख रुपये की मांग की गई।

सौदा 2 लाख में तय हुआ, 50 हजार रुपये दे भी दिए गए। बाकी 1.5 लाख रुपये सोमवार को देने थे, लेकिन लोकायुक्त के संदेश से आरोपियों को शक हो गया और वे रकम लेने नहीं आए। अब थाना कालीपीठ के एसआई, हेड कांस्टेबल, होमगार्ड सैनिक और एक प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है।

क्या है पूरा मामला? मगन्याखेड़ी निवासी राजाराम तंवर ने बताया कि उनके रिश्तेदारों की भैंसें चोरी हुई थीं। रिश्तेदारों ने चोरों को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। लेकिन पुलिस ने चोरों को रात में ही छोड़ दिया। सुबह जब गांव और आसपास के लोग थाने पहुंचे, तो चोरों को फिर बुलाया गया। चोरों ने जवाबदारी ली कि दोनों भैंसें मंगवा देंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ एक भैंस वापस आई है। दूसरी भैंस के लिए कहा जा रहा है कि भूल जाओ। राजाराम का आरोप है कि उल्टा अब चोरों को पकड़ने वालों पर ही अपहरण का केस लगा दिया गया। इस केस से बचाने के लिए मीणा साहब और हेड राहुल ने फोन पर बातचीत में पहले 7 लाख रुपये की मांग की। बाद में दोनों पक्षों का 2 लाख रुपये में तोड़ हुआ। 50 हजार रुपये पहले ही दे दिए गए थे, बाकी डेढ़ लाख रुपये आज देने की जुबान थी।