दो पत्नियों ने नहीं भरा मन तो तीसरी ले आया भाजपा नेता, मारपीट कर दहेज भी मांगा, महिला ने एसपी से लगाई गुहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। दो पत्नियों के होते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष तीसरी महिला को अपने साथ ले आया। उसको पत्नि की तरह रखा व लड़का पैदा करने का दबाव बनाया। बाद में मारपीट की, दहेज की मांग की। मारपीट करते हुए दो माह का गर्भ गिरा दिया। यह आरोप लगाते हुए एक महिला ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष मेहरवान सिंह दांगी की शिकायत एसपी राजगढ़ से की है। खिलचीपुर पुलिस ने मेहरवान सिंह पर दहेज मांगने व मारपीट करने को लेकर एफआईआर की है। हालांकि महिला इस एफआईआर से संतुष्ट नहीं, इसलिए एक दिसंबर को एसपी से शिकायत की है।

30 वर्षीय महिला द्वारा एसपी से की गई शिकायत में कहा है कि कुलीखेडा निवासी मेहरवान सिंह पिता चेनसिंह दांगी का हमारे गांव में आना जाना था। जिससे मेरी जान पहचान हो गई। मेहरवान सिंह ने मेरा नंबर लिया और मुझसे बात करने लगा। एक दिन मेरे से बोला की में तुम्हे पंसद करता हूं और शादी करना चाहता हूं। यही बात कहते हुए मेहरवान ने मुझे अपने झांसे में ले लिया और करीब 11 माह पूर्व अपने गांव कुलीखेडा ले गया। जहां मुझे पत्नी के रूप में रखा। इस दौरान मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते हुए लड़का पैदा करने का दबाव बनाता रहा।

महिला सुनाई आपबीती

जब मुझे इसकी हकीकत पता चली कि इसकी दो पत्नियों पूर्व में है। पहली पत्नी को उसके मायके गुमानीपूरा छोड़ रखा है वहीं दूसरी पत्नी शिक्षिका है जो खिलचीपुर में रहती है उसके तीन लड़कियां है। वहीं सरकारी नौकरी में होने के चलते उसकी अगली संतान से नौकरी जाने का डर बना है। ऐसे में यह मुझसे जल्दी बच्चा चाहने लगा। जब मैंने सच्चाई जानना चाही तो इसने मारपीट की तो मेरा गर्भपात हो गया। इसके बाद इसने मेरा गर्भ ठहरने के लिए शाजापुर इलाज भी करवाया। लगातार जल्दी बच्चा पैदा करना का दबाव बनाने लगा, देवी देवता भी कराए। आखिर में इसने मेरे पिता के यहां मुझे धोखे से भेज दिया।फिर कहने लगा तू खाली हाथ आई, तेरे बाप के यहां से पैसे का और मेरे ज्वेलरी बनवा, तुझे बच्चा होगा तभी लेकर आऊंगा।

इस पर हमने मेरे इंदौर में मेडिकल परीक्षण भी कराए। जहां में फीट हूं लेकिन यह साथ रखने तैयार नहीं। सबने समझाया लेकिन यह साथ रखने तैयार नहीं फिर अनैतिक मांग करने और दबाव बनाने लगा। मेहरवान सिंह दांगी तथा उसकी मां बहन के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि यह सताधारी पाटी का जिला पदाधिकारी है और राजनीतिक रसूख वाला और आदतन अपराधी है। इसके पूर्व मेरे द्वारा खिलचीपुर में शिकायत की लेकिन वहां साधारण धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। एसपी से शिकायत के बाद खिलचीपुर थाने में मेहरवान दांगी पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है।