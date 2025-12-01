दो पत्नियों ने नहीं भरा मन तो तीसरी ले आया भाजपा नेता, मारपीट कर दहेज भी मांगा, महिला ने एसपी से लगाई गुहार

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 08:13:34 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 08:13:34 PM (IST)
    भाजपा नेता पर शादी का झांसा देकर मारपीट का आरोप।

    HighLights

    1. दो पत्नियों के होते हुए तीसरी को लाया भाजपा जिला उपाध्यक्ष
    2. भाजपा नेता पर मारपीट कर दहेज मांगने पर दर्ज हुई एफआईआर
    3. लेकिन महिला इस एफआईआर से संतुष्ट नहीं, SP से लगाई गुहार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। दो पत्नियों के होते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष तीसरी महिला को अपने साथ ले आया। उसको पत्नि की तरह रखा व लड़का पैदा करने का दबाव बनाया। बाद में मारपीट की, दहेज की मांग की। मारपीट करते हुए दो माह का गर्भ गिरा दिया। यह आरोप लगाते हुए एक महिला ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष मेहरवान सिंह दांगी की शिकायत एसपी राजगढ़ से की है। खिलचीपुर पुलिस ने मेहरवान सिंह पर दहेज मांगने व मारपीट करने को लेकर एफआईआर की है। हालांकि महिला इस एफआईआर से संतुष्ट नहीं, इसलिए एक दिसंबर को एसपी से शिकायत की है।

    30 वर्षीय महिला द्वारा एसपी से की गई शिकायत में कहा है कि कुलीखेडा निवासी मेहरवान सिंह पिता चेनसिंह दांगी का हमारे गांव में आना जाना था। जिससे मेरी जान पहचान हो गई। मेहरवान सिंह ने मेरा नंबर लिया और मुझसे बात करने लगा। एक दिन मेरे से बोला की में तुम्हे पंसद करता हूं और शादी करना चाहता हूं। यही बात कहते हुए मेहरवान ने मुझे अपने झांसे में ले लिया और करीब 11 माह पूर्व अपने गांव कुलीखेडा ले गया। जहां मुझे पत्नी के रूप में रखा। इस दौरान मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते हुए लड़का पैदा करने का दबाव बनाता रहा।


    महिला सुनाई आपबीती

    जब मुझे इसकी हकीकत पता चली कि इसकी दो पत्नियों पूर्व में है। पहली पत्नी को उसके मायके गुमानीपूरा छोड़ रखा है वहीं दूसरी पत्नी शिक्षिका है जो खिलचीपुर में रहती है उसके तीन लड़कियां है। वहीं सरकारी नौकरी में होने के चलते उसकी अगली संतान से नौकरी जाने का डर बना है। ऐसे में यह मुझसे जल्दी बच्चा चाहने लगा। जब मैंने सच्चाई जानना चाही तो इसने मारपीट की तो मेरा गर्भपात हो गया। इसके बाद इसने मेरा गर्भ ठहरने के लिए शाजापुर इलाज भी करवाया। लगातार जल्दी बच्चा पैदा करना का दबाव बनाने लगा, देवी देवता भी कराए। आखिर में इसने मेरे पिता के यहां मुझे धोखे से भेज दिया।फिर कहने लगा तू खाली हाथ आई, तेरे बाप के यहां से पैसे का और मेरे ज्वेलरी बनवा, तुझे बच्चा होगा तभी लेकर आऊंगा।

    इस पर हमने मेरे इंदौर में मेडिकल परीक्षण भी कराए। जहां में फीट हूं लेकिन यह साथ रखने तैयार नहीं। सबने समझाया लेकिन यह साथ रखने तैयार नहीं फिर अनैतिक मांग करने और दबाव बनाने लगा। मेहरवान सिंह दांगी तथा उसकी मां बहन के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि यह सताधारी पाटी का जिला पदाधिकारी है और राजनीतिक रसूख वाला और आदतन अपराधी है। इसके पूर्व मेरे द्वारा खिलचीपुर में शिकायत की लेकिन वहां साधारण धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। एसपी से शिकायत के बाद खिलचीपुर थाने में मेहरवान दांगी पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है।

    महिला ने लगाए कई आरोप

    1. मेहरबान सिंह मेरे साथ जबरन यौन संबंध बनाता और मारपीट के साथ बच्चा पैदा करने का दबाव बनाता था, जिस कारण मैं मानसिक रूप से अत्यंत पीड़ित रही।

    2. उसने मुझे जबरन कुछ गोलियों खिलाई, मारपीट की जिससे मेरा लगभग 2 माह का गर्भ गिर गया। फिर मुझे बांझ साबित करने में लगा रहा जबकि में मेडिकल फीट हुं।

    3. मेरे साथ कई बार मारपीट की गई तथा मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया। इसकी बहन और मां ने भी मारपीट की और गाली दी।

    4. लगातार अत्याचार करने के बाद मेहरबान सिंह मुझे धमकी देता था और कहता था कि वह मुझे नहीं रखेगा। तुझसे बने वह कर ले मैं भाजपा का जिला उपाध्यक्ष हूं, पूर्व की पत्नी भी शिकायत की थी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई।

    5. उसने मुझे मेरे मायके छोड़ दिया और बोला कि वह आगे मुझे अपने साथ नहीं रखेगा। इस बीच साथ रहने और अन्य दस्तावेज भी नष्ट कर दिए ताकि मेरे पास साबित करने कुछ नहीं रहे।

    6. जब भी मैं उससे अपने साथ किए गए अत्याचार का कारण पूछती थी तो वह मुझे गालियों देता था, मारपीट करता था, तथा मेरे साथ दोबारा गलत काम (यौन शोषण) करने की कोशिश करता था।

    पुलिस का क्या कहना है?

    टीआइ खिलचीपुर उमाशंकर मुकाती ने कहा कि महिला ने शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद मेहरवान दांगी पर दहेज प्रताड़ना को लेकर एफआईआरS दर्ज कर ली है।

