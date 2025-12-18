मेरी खबरें
    रतलाम में जमीन का सीमांकन करने आई राजस्‍व और पुलिस टीम के सामने किसान ने खाया कीटनाशक, जमीन पर कब्‍जे का आरोप

    पिता को कीटनाशक पीते देख छोटे बेटे रवि ने बचाने की कोशिश की। इसी दौरान कीटनाशक उसके मुंह पर भी चला गया, जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। घटना के बाद आसपा

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 07:35:46 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 07:39:37 PM (IST)
    जहर खाने वाले किसान का चल रहा है इलाज।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। थाना बिलपांक के धराड़ में गुरूवार दोपहर सीमांकन के लिए गई राजस्व और पुलिस टीम का विरोध करते हुए कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। किसान को बचाने की कोशिश में उसका छोटा बेटा भी कीटनाशक की चपेट में आ गया। दोनों को स्वजन व ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां किसान की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में रखा गया है। किसान ने उसकी पूस्तैनी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है।

    धराड़ निवासी घायल किसान 51 वर्षीय दुर्गा प्रसाद पुत्र हेमराज माहर ने बताया कि वह वर्षों से अपने माता-पिता के नाम की पुस्तैनी जमीन पर खेती करता आ रहा है। गुरुवार दोपहर आरआई ज्योति सोनी और पटवारी ध्रुवलाल निनामा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गड्ढे खुदवाकर तार फेंसिंग करने लगे।


    दुर्गा प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया और कहा कि उसकी पुस्तैनी जमीन है, जिस पर वह खेती करता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। अधिकारियों की मौजूदगी में खड़ी फसल वाली जमीन पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इससे आहत होकर उसने मौके पर इल्ली मारने की दवाई निकाली और पी ली।

    पिता को कीटनाशक पीते देख छोटे बेटे रवि ने बचाने की कोशिश की। इसी दौरान कीटनाशक उसके मुंह पर भी चला गया, जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों और बड़े बेटे विशाल ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचा।

    naidunia_image

    किसान ने बताया अपना कब्जा

    • किसान दुर्गाप्रसाद ने बताया कि पत्नी निर्मला, बहू पूजा, छोटा बेटा रवि व बेटी किरण घर पर थे। इसी दौरान दो बत्ती क्षेत्र पर रहने वाला राज श्रीवास्तव, आरआई ज्योति सोनी व पटवारी ध्रुवलाल निनामा पुलिस व बुलडोजर के साथ खड़ी मटर व लहसुन की फसल में नपती करने लगे।

    • खड़ी फसल के बावजूद कब्जे व नपती की कार्रवाई की जा रही थी। जब मैनें आदेश दिखाने की बात कही तो किसी ने आदेश नहीं दिखाया। ना ही हमें पहले किसी प्रकार का नोटिस दिया गया है। पिछले 35 साल से हमारा जमीन पर कब्जा है और हम इसी से अपना जीवन यापन करते है।

    • कुछ माह पहले भी राज श्रीवास्तव आया था और विवाद किया था। इसकी शिकायत बिलपांक थाने पर की थी। राज श्रीवास्तव ने बताया कि 2020 में हमने जमीन खरीदी थी।

    • जमीन सीमांकन के लिए नियमानुसार आवेदन दिया था। जमीन पर पहले कोई फसल नहीं थी, जानबूझकर फसल उगाकर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है।

    • जिस किसान ने विरोध किया हम उसे नहीं जानते ना उससे जमीन खरीदी। मौके पर हमने किसान से दस्तावेज भी मांगे, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखाए।

    डेढ़ बीघा जमीन का विवाद

    ग्रामीण तहसीलदार आशीष उपाध्याय ने बताया कि धराड में सर्वे क्रमांक 724/4/1 की 0.313 भूमि बीना श्रीवास्तव के नाम दर्ज है। बीना श्रीवास्तव की ओर से सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया था। किसान की तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया है। गुरुवार को केवल सीमांकन की कार्रवाई के लिए आरआई और पटवारी मौके पर गए थे। यदि किसान के पास जमीन से संबंधित दस्तावेज हैं तो वह प्रस्तुत कर सकता है। सीमांकन के दौरान थाना प्रभारी को पत्र लिखकर पुलिस बल की मांग की गई थी।

