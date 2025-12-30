नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शहर के एक सेवानिवृत प्राध्यापक से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और गुजरात से अब तक एक नाबालिक सहित 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों ने अपने बैंक खाते कमीशन पर किराये पर दे रखे थे। ठगी के असल आरोपितों की तलाश की जा रही है।

एसपी अमित कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 15 नवंबर 2025 को फरियादी के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से काॅल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए कहा कि फरियादी के नाम से जारी सिम का उपयोग मुंबई स्थित केनरा बैंक में 247 करोड़ रुपये की मनी लान्ड्रिंग में हुआ है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने और तत्काल गिरफ्तारी का डर दिखाकर व्हाट्सएप काल के माध्यम से मानसिक दबाव बनाया और आधार कार्ड सहित अन्य निजी दस्तावेज प्राप्त कर लिए। इसके बाद उनके मोबाइल में सिग्नल एप इंस्टाल करवाया गया।

कोर्ट जैसा सेटअप, जज और वकील भी बैठे वीडियो कॉल के दौरान न्यायालय जैसा सेटअप, जज, वकील व गवाहों का नाटकीय दृश्य दिखाकर फरियादी व उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रखा गया। आरोपितों ने प्राध्यापक से उनकी संपत्ति व बैंक खातों की जानकारी ले ली। इस तरह 15 नवंबर से 12 दिसंबर 2025 के बीच कुल 1.34 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। कनाड़ा से बेटे के आने पर ठगी का पता चला आरोपितों ने फरियादी से चर्चा में परिवार के सदस्यों की जानकारी ली, बेटे के कनाड़ा में होने की बात कहने पर आरोपितों ने डराते हुए कहा कि केस में तुम्हारे बेटे की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। उसे भारत नहीं आने दिया जाएगा। इस पर वे डर गए और राशि देते गए।