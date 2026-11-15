उज्जैन में 3000 साल पुरानी सभ्यता के मिले सबूत, खुले प्राचीन इतिहास के कई राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलोट। अवंती-मालवा विरासत अनुसंधान एवं संरक्षण यात्रा के दौरान रतलाम के आलोट और उज्जैन जिले के महिदपुर क्षेत्र में हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण में ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं, जो इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास की नई परतें खोलते हैं।

यात्रा के समन्वयक, संस्कृतिविद् एवं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलानुशासक प्रो. शैलेंद्रकुमार शर्मा तथा प्रसिद्ध मुद्राशास्त्री, पुरातत्वविद् एवं अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर के निदेशक डा. रामचन्द्र ठाकुर ने बताया कि यात्रा के तहत उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील और रतलाम जिले की आलोट तहसील के विभिन्न ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों का समन्वेषण किया गया।

डेलची बुजुर्ग, सामानेरा, कसारी चौहान और रीछाखेड़ा में प्रागैतिहासिक काल से लेकर मौर्य, शुंग, गुप्त और परमारकाल तक के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यात्रा दल में शोधार्थी दिग्विजय द्विवेदी और जितेंद्र प्रभु चौधरी सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। डेढ़ किमी लंबे टीले में मिले अनाज के अवशेष डेलची बुजुर्ग में किए गए सर्वेक्षण में करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा प्राचीन टीला सामने आया है। यहां शुंगकालीन मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। इन बर्तनों में करीब 90 किलो तक अनाज रखने की क्षमता बताई गई है। इसके अलावा जले हुए मूंग, गेहूं और जौ के अवशेष भी मिले हैं। ये साक्ष्य उस समय की कृषि व्यवस्था और अनाज भंडारण की विकसित तकनीक की ओर संकेत करते हैं। सूक्ष्म प्रस्तर उपकरणों से औजार निर्माण के संकेत यहां माइक्रोलीथ यानी सूक्ष्म प्रस्तर उपकरणों के ब्लेड और कोर भी मिले हैं, जिनसे इस क्षेत्र में प्राचीन काल में औजार निर्माण की गतिविधियां होने की संभावना जताई गई है। डेलची बुजुर्ग में हिंगलाज माता का प्राचीन मंदिर, परमारकालीन प्रतिमाएं और लगभग एक हजार वर्ष पुराना स्तंभ भी मौजूद है। मंदिर के पास चूल यानी अग्निकुंड की परंपरा आज भी निभाई जाती है। यहां स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर मराठाकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है।