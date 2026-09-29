रतलाम में नशा तस्करों की 3.78 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, सफेमा कोर्ट ने दिए थे आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : अवैध कमाई से अर्जित नशा तस्करों की संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा और बिलपांक पुलिस द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर सफेमा/ एनडीपीएस न्यायालय सक्षम प्राधिकारी मुंबई ने दो अलग-अलग प्रकरणों में करीब 3.78 करोड़ रुपये की संपत्तियों के फ्रीजिंग आदेशों की पुष्टि की है।

जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने 29 जून 2017 को रईस खान मेवाती निवासी ग्राम उमटपालिया को गिरफ्तार कर 1623.300 किलो डोडाचूरा जब्त किया था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस जावरा ने उसे 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।