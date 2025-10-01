मेरी खबरें
    राजस्थान में पाकिस्तान के झंडे वाले बिस्किट-गुब्बारे जब्त, रतलाम के आलोट पहुंची पुलिस

    राजस्थान के झालावाड़ में पाकिस्तानी झंडे वाले बिस्किट और गुब्बारे जब्त किए गए हैं। एक ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपित प्रहलाद राठौड़ ने बताया कि सामान मध्य प्रदेश के आलोट से खरीदा था। राजस्थान पुलिस आलोट पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आलोट और झालावाड़ पुलिस दोनों साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है।

    By narendra joshi
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 10:19:00 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 10:22:29 AM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, आलोट। राजस्थान के झालावाड़ जिले के उन्हेल नागेश्वर गांव में पुलिस ने एक दुकान से पाकिस्तानी झंडे वाले बिस्किट और गुब्बारे जब्त किए हैं। ये बिस्किट आरोपित प्रहलाद राठौड़ की दुकान पर बेचे जा रहे थे। एक ग्रामीण ने मंगलवार को बिस्किट खरीदे और उनके पैकेट पर पाकिस्तानी झंडा तथा 14 अगस्त जश्न ए आजादी लिखा देखा।

    जिसके बाद पुलिस तक शिकायत पहुंची और पुलिस ने दुकान से बिस्किट और गुब्बारे जब्त कर प्रहलाद को हिरासत में लिया। प्रहलाद ने पूछताछ में बताया कि उसने ये सामान आलोट के बस स्टेंड के पास स्थित पवन जनरल स्टोर के दीलीप कामरिया से खरीदे थे।

    मंगलवार देर शाम राजस्थान पुलिस आलोट पहुंची। यहां आलोट पुलिस के साथ टीम ने दिलीप के घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। टीम दिलीप की दुकान पर पहुंची तो वहां भी ताला लगा मिला। राजस्थान पुलिस आलोट में ही रूककर दिलीप के स्वजनों से पूछताछ कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान से जुड़ी सामग्री आलोट से राजस्थान के झालावाड़ तक पहुंच गई, लेकिन थाने के सूचना तंत्र को खबर तक नहीं लगी।

    टीआई शंकरसिंह चौहान ने पूरे मामले में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए सवालों के जवाब देने से इंकार कर दिया। एसडीओपी पल्लवी गौर ने बताया कि राजस्थान पुलिस मामले में आलोट पहुंची है। आलोट और झालावाड़ पुलिस दोनों साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है।

    पूर्व में भी एनआईए ने की थी कार्रवाई

    सितंबर 2023 में भी एनआईए, एटीएस और रतलाम पुलिस के संयुक्त दल ने रतलाम जिले की आलोट तहसील के ग्राम खजूरी देवड़ा में दबिश देकर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से आइएसआइएस का झंडा, चाकू आदि जब्त किया था।

    अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त फहजान अंसारी से पूछताछ करने पर रतलाम जिले के व्यक्ति से सोशल मीडिया के माध्यम से उसका कनेक्शन आलोट थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरी देवड़ा के 23 वर्षीय राहुल सेन पुत्र बाबूलाल सैन निवासी खजुरी देवड़ा से पाया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।

