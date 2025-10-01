राजस्थान में पाकिस्तान के झंडे वाले बिस्किट-गुब्बारे जब्त, रतलाम के आलोट पहुंची पुलिस

नईदुनिया न्यूज, आलोट। राजस्थान के झालावाड़ जिले के उन्हेल नागेश्वर गांव में पुलिस ने एक दुकान से पाकिस्तानी झंडे वाले बिस्किट और गुब्बारे जब्त किए हैं। ये बिस्किट आरोपित प्रहलाद राठौड़ की दुकान पर बेचे जा रहे थे। एक ग्रामीण ने मंगलवार को बिस्किट खरीदे और उनके पैकेट पर पाकिस्तानी झंडा तथा 14 अगस्त जश्न ए आजादी लिखा देखा।

जिसके बाद पुलिस तक शिकायत पहुंची और पुलिस ने दुकान से बिस्किट और गुब्बारे जब्त कर प्रहलाद को हिरासत में लिया। प्रहलाद ने पूछताछ में बताया कि उसने ये सामान आलोट के बस स्टेंड के पास स्थित पवन जनरल स्टोर के दीलीप कामरिया से खरीदे थे।

मंगलवार देर शाम राजस्थान पुलिस आलोट पहुंची। यहां आलोट पुलिस के साथ टीम ने दिलीप के घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। टीम दिलीप की दुकान पर पहुंची तो वहां भी ताला लगा मिला। राजस्थान पुलिस आलोट में ही रूककर दिलीप के स्वजनों से पूछताछ कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान से जुड़ी सामग्री आलोट से राजस्थान के झालावाड़ तक पहुंच गई, लेकिन थाने के सूचना तंत्र को खबर तक नहीं लगी। टीआई शंकरसिंह चौहान ने पूरे मामले में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए सवालों के जवाब देने से इंकार कर दिया। एसडीओपी पल्लवी गौर ने बताया कि राजस्थान पुलिस मामले में आलोट पहुंची है। आलोट और झालावाड़ पुलिस दोनों साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है।