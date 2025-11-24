रतलाम में बाथरूम के कमोड पर मिली रिटायर्ड टीचर की लाश, गला काटकर हुई उनकी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर मीराकुटी में सोमवार सुबह एक घर से रिटायर्ड महिला टीचर की हत्या की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। टीचर का शव घर के पीछे बने बाथरूम में कमोड पर बैठी अवस्था में मिला। प्रारंभिक जांच में धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद एसपी अमित कुमार ने घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया और जांच के लिए एसआईटी गठित की।

जानकारी के अनुसार लक्ष्मणपुर मीराकुटी निवासी 70 वर्षीय सरला धनेतवाल धराड़ के सरकारी स्कूल से करीब आठ वर्ष पहले रिटायर हुई थीं। पति की मृत्यु के बाद वह घर पर अकेली रहती थीं। सोमवार को उन्हें अपने स्वजन के साथ उज्जैन में एक विवाह समारोह में शामिल होना था। सुबह जब एक रिश्तेदार ने उन्हें फोन किया तो फोन बंद मिला। इसके बाद वह उनके घर पहुंचा, जहां बाथरूम में कमोड पर उनका रक्तरंजित शव मिला।

इसके बाद स्वजन और आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तथा साक्ष्य जुटाए। घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग टीचर के घर के बाहर एकत्रित हो गए थे। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। हत्या को लेकर अलग-अलग एंगल से जांच, परिचित पर भी संदेह पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अज्ञात आरोपित ने धारदार हथियार से सरला धनेतवाल की हत्या की है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपित पीछे के रास्ते से घर में दाखिल हुआ और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। वहीं पुलिस परिचित व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की आशंका को भी जांच के दायरे में रख रही है।