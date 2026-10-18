रतलाम में फिर मिला कपास-मक्का की फसल के बीच उगाया गांजा, 880 पौधे किए जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुंजा में कपास और मक्का की फसल के बीच अवैध रूप से गांजे की खेती का मामला सामने आया है। जिले में 30 सितंबर को सरवन के उंडेर और 9 अक्टूबर को शिवगढ़ के जाम्बुकुड़ी के बाद यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खेत में दबिश देकर गांजे के 880 हरे पौधे जब्त किए। इनका कुल वजन 280.65 किलोग्राम है। ग्राम गुंजा निवासी 52 वर्षीय वीरू पुत्र शम्भु पारगी को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने वीरू को एक दिन के रिमांड पर सौंपा है।

थाना प्रभारी लिलियन मालवीय ने बताया कि शुक्रवार को वीरू पारगी के खेत में गांजे के पौधे उगाए रखने की जानकारी मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और खेत में दबिश दी। इस दौरान खेत में एक व्यक्ति काम करता दिखाई दिया। उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान वीरू के रूप में हुई। खेत में कपास और मक्का की फसल के बीच अलग-अलग स्थानों पर गांजे के हरे पौधे उगे मिले। कार्रवाई एसपी अमित कुमार के निर्देशन में एएसपी विवेक कुमार लाल व एएसपी राकेश पंद्रो और एसडीओपी ग्रामीण किशोर पाटनवाला के मार्गदर्शन में की गई।