MP के रतलाम में महिला ने जलाई कुरान शरीफ, धार्मिक भावनाएं आहत... FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: जावरा के हुसैन टेकरी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को जलाने की गंभीर घटना सामने आई है। मामले में जावरा औद्योगिक थाना पुलिस ने हुसैन टेकरी निवासी महिला अतिया के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रकरण दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपिता की तलाश जारी है।
जेल रोड निवासी साहिल पुत्र शकील हुसैन ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले लगभग छह माह से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेल्फेयर एसोसिएशन मध्यप्रदेश में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। गुरुवार दोपहर करीब 2:15 बजे समिति के अध्यक्ष मोहम्मद युसुफ ने फोन कर सूचना दी कि हुसैन टेकरी क्षेत्र में अजा खाना जेहरा के पीछे एक महिला द्वारा कुरान शरीफ जलाया गया है।
सूचना मिलने पर साहिल मौके पर पहुंचे, जहां अजा खाना जेहरा के खादीम अनवर अली ने बताया कि वे दिन में करीब 11:30 बजे खिदमत कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से धुआं उठता दिखाई दिया। मौके पर जाकर देखा तो हुसैन टेकरी निवासी महिला अतिया कुरान शरीफ को जला रही थी। अनवर अली ने तत्काल पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन जला हुआ कुरान शरीफ लेकर आरोपिता वहां से भाग गई।
इसके बाद साहिल ने समाजजनों को सूचना दी और सीरत कमेटी जावरा के सदर मोहम्मद साबिर, युसुफ पुत्र मोहम्मद उमर अंसारी सहित अन्य लोगों के साथ रात करीब 10 बजे जावरा औद्योगिक थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।