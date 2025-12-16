लाड़ली बहनों पर विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका, झुलसने से बचा पुलिसकर्मी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। जनजातीय कार्य विभाग एवं रतलाम जिला प्रभारी मंत्री विजय शाह के लाडली बहना योजना का लाभ ले रही महिलाओं पर दिए विवादित बयान के विरोध में महिला कांग्रेस ने मंगलवार शाम शहीद चौक पर पुतला फूंका। हाथों में मंत्री के पोस्टर लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

पुतला जलाने से पहले पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर काफी देर तक छीना-झपटी होती रही। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगा दी। अचानक आग लगने से पुतले का एक जलता हुआ हिस्सा पुतला छीन रहे पुलिसकर्मी अविनाश के ऊपर आ गिरा। गनीमत रही कि वह झुलसने से बच गया।