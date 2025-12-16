लाड़ली बहनों पर विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका, झुलसने से बचा पुलिसकर्मी
मालूम हो कि 13 दिसंबर को रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री विजय शाह ने लाड़ली बहना योजना को लेकर विवादित बयान ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 07:27:29 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 07:32:38 PM (IST)
रतलाम में मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया गया।
HighLights
- विवादित बयान के विरोध में महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका
- छीनने के दौरान झुलसने से बचा पुलिसकर्मी, मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला
- रतलाम में बैठक में लाडली बहना योजना पर महिलाओं के लिए की थी टिप्पणी
नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। जनजातीय कार्य विभाग एवं रतलाम जिला प्रभारी मंत्री विजय शाह के लाडली बहना योजना का लाभ ले रही महिलाओं पर दिए विवादित बयान के विरोध में महिला कांग्रेस ने मंगलवार शाम शहीद चौक पर पुतला फूंका। हाथों में मंत्री के पोस्टर लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पुतला जलाने से पहले पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर काफी देर तक छीना-झपटी होती रही। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगा दी। अचानक आग लगने से पुतले का एक जलता हुआ हिस्सा पुतला छीन रहे पुलिसकर्मी अविनाश के ऊपर आ गिरा। गनीमत रही कि वह झुलसने से बच गया।
पुतला जलाने के बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां भाजपा पार्टी और मंत्री विजय शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन रतलाम ग्रामीण एसडीएम विवेक सोनकर को सौंपा गया।
ज्ञापन में लाड़ली बहना योजना को लेकर महिलाओं का अपमान करने के असंवैधानिक कृत्य का आरोप लगाते हुए मंत्री विजय शाह को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता पारस सकलेचा, रतलाम शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, शैलेंद्रसिंह अठाना, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम चाहर, पार्षद आशा राजीव रावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मंत्री को काले झंडे दिखाने की चेतावनी
- महिला कांग्रेस नेत्रियों ने आरोप लगाया कि मंत्री विजय शाह द्वारा लगातार अनर्गल बयानबाजी की जा रही है और भाजपा सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है।
- उन्होंने कहा कि एक ओर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं का अपमान किया जा रहा है।
- कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मंत्री के रतलाम आगमन पर काले झंडे दिखाए जाएंगे। बैठक में मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से जिले में लाड़ली बहनों की संख्या पूछी थी।
- अधिकारी द्वारा करीब ढाई लाख लाड़ली बहनें बताए जाने पर मंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री को दो साल हो गए हैं, ढाई लाख में से कम से कम 50 हजार बहनों को सम्मान करने आना चाहिए।
- इस बयान के बाद से ही राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और विरोध लगातार तेज होता जा रहा है।