ब्लाक अध्यक्षों की घोषणा के बाद रतलाम में गुटबाजी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से पूर्व विधायक हर्षविजय गेहलोत का इस्तीफा
रतलाम में ब्लाक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति सूची जारी होते ही गुटबाजी उभर आई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक हर्षविजय गेहलोत ने नाराजगी जताते ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 01:34:56 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 01:34:56 PM (IST)
हर्षविजय गेहलोत ने मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया। (फाइल फोटो)
- ब्लाक अध्यक्ष सूची जारी होते ही कांग्रेस में गुटबाजी
- जिला अध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत ने दिया इस्तीफा
- नियुक्तियों में अनदेखी से नाराज बताए जा रहे
नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। प्रदेश व जिले में ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर सोमवार रात सूची जारी होते ही अब पार्टी में गुटबाजी भी सामने आने लगी है। रतलाम जिला कांंग्रेस अध्यक्ष व सैलाना के पूर्व विधायक हर्षविजय गेहलोत ने मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजे गए इस्तीफे में गेहलोत ने सैलाना विधानसभा क्षेत्र में पूरा समय नहीं दे पाने का हवाला दिया है, लेकिन पार्टी के अंदर ही ब्लाक अध्यक्षों की नियुक्ति में अनदेखी को कारण बताया जा रहा है।
मंगलवार सुबह इस्तीफा देने के बाद हर्षविजय गेहलोत ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। कारण जानने के लिए जानकारी कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मशक्कत करते रहे। इधर गेहलोत के करीबियों की मानें तो जो सूची जिला कांग्रेस से भेजी गई थी, उसके विपरीत ब्लाक कांग्रेस में घोषणा हुई है। इस वजह से नाराजगी बड़ा कारण है।
भीड़ जुटाने में माहिर
हाल ही में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन, सम्मेलनों में सर्वाधिक भीड़ सैलाना विधानसभा से आती रही है। इसके चलते प्रदेश अध्यक्ष द्वारा गेहलोत का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, इसकी संभावना कम है।
ब्लाक अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति
- रतलाम ग्रामीण विधानसभा के मूंदडी ब्लाक में राकेश सोलंकी, बिलपांक मंगल पाटीदार, रतलाम ग्रामीण दिलीप कुमावत, नामली ओमप्रकाश पाटीदार, रतलाम शहर के ब्लाक एक में आशा रावत, दो में प्रदीप राठौर, उप ब्लाक 3 में बलराम शांतु गवली, 04 में मेहमूद शेरानी
सैलाना विधानसभा के सैलाना ब्लाक में सुरेश डिंडोर, बाजना में प्रकाश डामर, रावटी नरेंद्र गरवाल, सरवन उपब्लाक में छगन भगोरा, जावरा विधानसभा के जावरा ग्रामीण में भेरूलाल परमार, पिपलौदा उत्तर में नरेंद्रसिंह चंद्रावत, दक्षिण में राजेश पटेल को ब्लाक अध्यक्ष बनाया गया है।