रतलाम जिले में गेस्ट टीचर को पेड़ से बांधकर पीटा, छात्रा को बुलाकर झोपड़ी में ले गया था फिर की छेड़छाड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। ताल थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों द्वारा अतिथि शिक्षक को पकड़कर पेड़ से बांधने और उसके साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में शिक्षक को पेड़ से बांधकर चांटे मारने और रस्सी से पीटने का दृश्य दिखाई दे रहा है। शिक्षक रो-रोकर छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ग्रामीण उसे नहीं छोड़ रहे थे। घटना 3 अक्टूबर की बताई जा रही है, जबकि इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया।

ग्रामीणों के अनुसार अतिथि शिक्षक योगेंद्र जाटव ने नाबालिग छात्रा को बहाने से बुलाया था। इसके बाद वह उसे एक झोपड़ी में ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। छात्रा के शोर मचाने पर उसके स्वजन मौके पर पहुंचे और शिक्षक को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक को ग्रामीणों से छुड़ाया।