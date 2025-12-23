नशे में धुत युवती ने आधी रात रतलाम की चौपाटी पर मचाया उत्पात, ठेला संचालक से की हाथापाई; Video Viral

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। स्टेशन रोड थाना के सामने स्थित दो बत्ती चौपाटी पर एक युवती ने सोमवार रात जमकर हंगामा किया। युवती के गाली-गलौज, मारपीट और पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती नशे की हालात में थी। पुलिस ने टैंकर रोड नयागांव निवासी आरोपी दिव्या चौहान पुत्र मनोहर सिंह चौहान और उसके साथी युवक राजीव नगर निवासी आरोपी गौरव शर्मा पुत्र संजय शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

रतलाम के स्टेशन रोड थाना के सामने स्थित दो बत्ती चौपाटी पर एक युवती ने नशे की हालत में जमकर उत्पात मचाया। दिव्या चौहान नाम की इस युवती ने अपने साथी युवक गौरव शर्मा के साथ ठेला संचालकों से साथ गाली-गलौज और हाथापाई की। pic.twitter.com/6seRtyO8Mb — NaiDunia (@Nai_Dunia) December 22, 2025 जानकारी के अनुसार आरोपी युवती दिव्या दो बत्ती चौपाटी पहुंची और भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को साथ लेकर पानी-पताशे (गोलगप्पे) की दुकान पर गई। यहां दुकान संचालक रमेश गुर्जर द्वारा झूठी प्लेट दूर रखने को कहने पर युवती आपे से बाहर हो गई और रमेश गुर्जर के साथ मां-बहन की गालियां देने लगी। मना करने पर दिव्या और उसके साथ मौजूद युवक गौरव ने रमेश गुर्जर के साथ झूमाझटकी शुरू कर दी।

घटना के समय पास में ही पराठे का ठेला लगाने वाली रीना अपने पति मयंक गुप्ता के साथ ठेले पर काम कर रही थी। रमेश गुर्जर के साथ हो रहे विवाद को देखकर रीना और पति मयंक बीच-बचाव के लिए पहुंचे, जिस पर दिव्या ने दोनों के साथ भी मां-बहन की गालियां दीं। दिव्या ने रीना का गला पकड़कर धक्का-मुक्की की और हाथ-थप्पड़ों से मारपीट की, जबकि आरोपी गौरव ने मयंक गुप्ता के साथ झूमाझटकी की। मारपीट में रीना के गाल और दोनों हाथों में चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बाद आरोपी अपना नाम दिव्या चौहान और युवक ने गौरव शर्मा बताते हुए जाते जाते जान से खत्म करने की धमकी भी दी।