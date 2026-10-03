रतलाम के होटल के कमरे में युवती के साथ मिला पति, पत्नी ने पुलिस के साथ पहुंचकर रंगेहाथ पकड़ा, की पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : जावरा में शुक्रवार सुबह एक महिला अपने पति को दूसरी युवती के साथ होटल के कमरे में देखकर भड़क गई। महिला पुलिस के साथ होटल पहुंची थी। कमरे का दरवाजा खुलवाने पर पति युवती के साथ मिला। इस दौरान महिला ने पति को चांटे मार दिए। पुलिसकर्मी उसे रोकता रहा, लेकिन वह पति को चांटे मारती रही। घटनाक्रम का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर सामने आया है।

घटना औद्योगिक क्षेत्र जावरा थाना अंतर्गत महू-नीमच रोड स्थित एक होटल की है। शुक्रवार सुबह डायल-112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। होटल का कमरा खुलवाने पर एक व्यक्ति युवती के साथ अर्धनग्न अवस्था में मिला। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर पहुंची।