मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

रतलाम के होटल के कमरे में युवती के साथ मिला पति, पत्नी ने पुलिस के साथ पहुंचकर रंगेहाथ पकड़ा, की पिटाई

जावरा में शुक्रवार सुबह एक महिला अपने पति को दूसरी युवती के साथ होटल के कमरे में देखकर भड़क गई। महिला पुलिस के साथ होटल पहुंची थी। कमरे का दरवाजा खुलव...और पढ़ें

By Jaydeep GurjarEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 04:10:23 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 04:10:23 PM (IST)
रतलाम के होटल के कमरे में युवती के साथ मिला पति, पत्नी ने पुलिस के साथ पहुंचकर रंगेहाथ पकड़ा, की पिटाई
होटल के कमरे में युवती के साथ मिला पति। (एआई इमेज)

HighLights

  1. कमरे का दरवाजा खुलवाने पर पति युवती के साथ मिला
  2. महिला पति को दूसरी युवती के साथ देखकर भड़क गई
  3. पति की कर दी पिटाई, घटना का वीडियो हुआ वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : जावरा में शुक्रवार सुबह एक महिला अपने पति को दूसरी युवती के साथ होटल के कमरे में देखकर भड़क गई। महिला पुलिस के साथ होटल पहुंची थी। कमरे का दरवाजा खुलवाने पर पति युवती के साथ मिला। इस दौरान महिला ने पति को चांटे मार दिए। पुलिसकर्मी उसे रोकता रहा, लेकिन वह पति को चांटे मारती रही। घटनाक्रम का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर सामने आया है।

घटना औद्योगिक क्षेत्र जावरा थाना अंतर्गत महू-नीमच रोड स्थित एक होटल की है। शुक्रवार सुबह डायल-112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। होटल का कमरा खुलवाने पर एक व्यक्ति युवती के साथ अर्धनग्न अवस्था में मिला। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर पहुंची।


कमरे में युवती के साथ देखने के बाद पति को चांटे मारे

सामने आए वीडियो में महिला पुलिसकर्मियों के साथ होटल के कमरे में पहुंचती दिखाई दे रही है। कमरे में पति को युवती के साथ देखने के बाद उसने पति को चांटे मारे। पुलिसकर्मी महिला को रोकने का प्रयास करता रहा। वीडियो में महिला पति और युवती से नाराजगी जताते हुए दिखाई दे रही है।

महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है

हालांकि वीडियो में दिखाई दे रहे पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी। थाना प्रभारी सुमित मिश्रा ने बताया कि महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। होटल के घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है।

बही फंटे पर दो कार में टक्कर, कथावाचक घायल

पिपलियामंडी। महू-नीमच राजमार्ग पर बही पार्श्वनाथ फंटे के पास शुक्रवार दोपहर लगभग 1 बजे दो कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कथावाचक 48 वर्षीय गोपालकृष्ण तिवारी निवासी बही पार्श्वनाथ घायल हो गए।बताया गया कि शास्त्री गोपाल कृष्ण तिवारी स्वयं कार चला रहे थे।

वे बही पार्श्वनाथ की तरफ से राजमार्ग पर आने के लिए मुड़े ही थे कि मंदसौर तरफ से आ रहे कार चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों वाहनों में नुकसान हुआ। शास्त्री घायल हो गए। टोल एंबुलेंस लेकर विशाल गिरीश भाटी एवं पायलट गोविंद राठौर मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस टीम ने घायल का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल मंदसौर भेजा, वहां उनका उपचार चल रहा है।

यह भी पढ़ें- पत्नी की भांजी के साथ भागा था पति, परिवार को लगा लापता…अचानक हाईकोर्ट में पेश होकर कहा वाइफ के साथ अब नहीं रहना