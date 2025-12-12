खाद वितरण की अव्यवस्था से किसान परेशान, बाजना में 100 बोरी अवैध यूरिया पकड़ा, तीन गिरफ्तार

मेरी खबरें
    बाजना में पुलिस और प्रशासन ने बुधवार देर रात अवैध यूरिया परिवहन रोककर बड़ी कार्रवाई की। पिकअप वाहन से 100 बोरी यूरिया बरामद हुई, और तीन आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण के तहत मामला दर्ज किया गया। किसानों में खाद वितरण की लगातार अव्यवस्था के चलते नाराजगी है। पूर्व विधायक हर्षविजय गहलोत ने केंद्र का दौरा कर अधिकारियों से खाद वितरण सुधार की मांग की।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 07:28:34 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 07:28:34 AM (IST)
    थाने में रखा जब्त यूरिया और खाद वितरण केंद्र के बाहर किसानों की लगी भीड़।

    1. बाजना में अवैध यूरिया परिवहन पकड़ा गया
    2. किसानों में खाद वितरण अव्यवस्था को लेकर नाराजगी
    3. पूर्व विधायक गेहलोत ने केंद्र पर सुधार की मांग

    नईदुनिया न्यूज, बाजना: पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुधवार देर रात अवैध रूप से यूरिया का परिवहन कर काला बाजारी के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा ले जा रहे पिकअप वाहन को पकड़कर जब्ती में लिया। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक मुकेश पुत्र तोलिया पारगी (खेरदा), जय गुरुदेव कृषि सेवा केंद्र कांगसी शिवगढ़ के प्रोप्रा भरत खदेड़ा और राजस्थान के पाटन पंतन जिला बांसवाड़ा निवासी सुरेश अग्रवाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण के तहत प्रकरण दर्ज किया। आरोपी चालक मुकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    naidunia_image

    थाना प्रभारी मनीष डाबर ने बताया कि बुधवार रात करीब 10:10 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने पिकअप वाहन (एमपी-13/जीबी-6335) को बिरसा मुंडा चौराहा पर रोका। वाहन से 100 बोरी अवैध यूरिया बरामद हुई। पूछताछ में मुकेश ने बताया कि यह यूरिया बांसवाड़ा पाटन के व्यापारी सुरेश अग्रवाल के पास ले जाई जा रही थी और जय गुरुदेव कृषि सेवा केंद्र कांगसी शिवगढ़ के प्रोप्रा भरत खदेड़ा से अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। खाद के कोई वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए। वाहन का मालिक शिवगढ़ निवासी अभिजीतसिंह राठौर है। सूचना पर एसडीएम सैलाना तरुण जैन बाजना पहुंचे और जब्ती की कार्रवाई करवाई। तहसीलदार मनीष जैन, उर्वरक निरीक्षक यादवेंद्र निनामा, कृषि विस्तार अधिकारी अमोल चौधरी, जगदीश अलावा, पटवारी मुकेश चौहान सहित अन्य विभागीय कर्मचारी भी मौजूद रहे।


    किसानों में नाराजगी, खाद लिए बगैर लौट रहे किसान

    बाजना के नकद खाद विक्रय केंद्र पर किसानों में नाराजगी बनी हुई है। कई किसानों ने 10–12 दिन पहले कागज जमा किए थे, लेकिन अब तक खाद नहीं मिली। प्रतिदिन केवल 40–50 किसानों को ही खाद मिल पाता है। मकनपुरा निवासी लक्ष्मण पुत्र मांगू और घोड़ा खेड़ा के बंशी अमलियार सहित कई किसानों ने बताया कि एक पखवाड़ा बीत जाने के बावजूद खाद वितरण में लगातार अव्यवस्था है। तहसीलदार मनीष जैन और कृषि विस्तार अधिकारी अमोल चौधरी ने बताया कि सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। शुक्रवार से दो मशीनें उपलब्ध होने की संभावना है, जिससे व्यवस्था सुधरेगी।

    पूर्व विधायक गेहलोत पहुंचे केंद्र पर

    खाद वितरण की स्थिति को देखते हुए सैलाना पूर्व विधायक हर्षविजय गहलोत गुरुवार को केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक ही मशीन पर दिनभर में 30-40 किसानों को खाद मिल पाता है, जिससे अन्य किसान परेशान हैं। गेहलोत ने प्रशासन से खाद वितरण केंद्र बढ़ाने की मांग की।

    सत्यापन में गड़बड़ी, लाइसेंस निलंबित

    किसान को अधिक दर में यूरिया बेचने और स्टाक पंजी में गड़बड़ी को लेकर मेसर्स न्यू शिव शक्ति कृषि सेवा केंद्र सुखेड़ा और मेसर्स दुर्गा बीज भंडार सुखेड़ा का उर्वरक लाइसेंस उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा निलंबित कर दिया गया। निरीक्षण में स्टाक पंजी और बिल बुक में गड़बड़ी पाई गई, पीओएस मशीन और भौतिक स्टाक का मिलान नहीं हुआ। किसानों की लिखित शिकायत में यूरिया (45 किलो प्रति बोरी) निर्धारित दर से अधिक 380 रुपये में बेचा गया।

