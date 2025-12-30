मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Love Jihad in Ratlam: इमरान ने सोनू हिंदू बनकर शादी के नाम पर दिया झांसा, रेप का केस दर्ज

    पीड़िता के अनुसार उसकी जान-पहचान वर्ष 2020 में राम मंदिर रतलाम में एक युवक से हुई थी, जिसने अपना नाम सोनू व खुद को हिंदू बताया था। बाद में मेरी शादी ह ...और पढ़ें

    By narendra joshiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 09:00:24 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 09:04:28 PM (IST)
    Love Jihad in Ratlam: इमरान ने सोनू हिंदू बनकर शादी के नाम पर दिया झांसा, रेप का केस दर्ज
    रतलाम में सामने आया लव जिहाद का मामला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। कस्तूरबा नगर क्षेत्र की एक महिला को झूठी पहचान बताकर साथ रखने, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी से इंकार कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में इमरान उर्फ सोनू पुत्र मेहमूद हुसैन निवासी शहर सराय के खिलाफ औद्योगिक क्षेत्र थाने पर दुष्कर्म करने व जान से धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।

    पीड़िता के अनुसार उसकी जान-पहचान वर्ष 2020 में राम मंदिर रतलाम में एक युवक से हुई थी, जिसने अपना नाम सोनू व खुद को हिंदू बताया था। बाद में मेरी शादी हो गई।

    11 जून 2023 से फिर से सोनू से बात होने लगी। उसने पति को छोड़ने के लिए दबाव बनाया तो वह जुलाई 2023 में पति को छोड़कर मायके आ गई।

    14 सितंबर 2023 से दोनों नयागांव क्षेत्र में किराये के कमरे में पति-पत्नी की तरह रहने लगे। इसी दौरान सोनू के मोबाइल से मिली जानकारी पर पता चला कि उसका नाम इमरान है और वह मुस्लिम है।

    पत्नी बनाकर रखा, तलाक लेने के लिए कहा

    • पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बाद में वे दोनों महू रोड स्थित आनंद कॉलोनी में किराये के फ्लैट में रहने लगे।

    • इमरान उर्फ सोनू ने सभी जगह महिला को पत्नी बताकर रखा और कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

    • 8 नवंबर 2024 को पति से विधिवत तलाक होने के बाद शादी के लिए कहा तो इमरान ने मना कर दिया।

    • 26 दिसंबर 2025 की शाम बातचीत के दौरान आरोपित ने उसे धमकी दी कि यदि वह पुलिस के पास गई तो जान से मार देगा।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.