Love Jihad in Ratlam: इमरान ने सोनू हिंदू बनकर शादी के नाम पर दिया झांसा, रेप का केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। कस्तूरबा नगर क्षेत्र की एक महिला को झूठी पहचान बताकर साथ रखने, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी से इंकार कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में इमरान उर्फ सोनू पुत्र मेहमूद हुसैन निवासी शहर सराय के खिलाफ औद्योगिक क्षेत्र थाने पर दुष्कर्म करने व जान से धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।
पीड़िता के अनुसार उसकी जान-पहचान वर्ष 2020 में राम मंदिर रतलाम में एक युवक से हुई थी, जिसने अपना नाम सोनू व खुद को हिंदू बताया था। बाद में मेरी शादी हो गई।
11 जून 2023 से फिर से सोनू से बात होने लगी। उसने पति को छोड़ने के लिए दबाव बनाया तो वह जुलाई 2023 में पति को छोड़कर मायके आ गई।
14 सितंबर 2023 से दोनों नयागांव क्षेत्र में किराये के कमरे में पति-पत्नी की तरह रहने लगे। इसी दौरान सोनू के मोबाइल से मिली जानकारी पर पता चला कि उसका नाम इमरान है और वह मुस्लिम है।