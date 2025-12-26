मेरी खबरें
    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 04:43:04 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 04:55:13 PM (IST)
    रतलाम में ग्रामीण ने पेट्रोल डालकर पंचायत कार्यालय में लगाई आग, योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से था परेशान
    पंचायत कार्यालय में आग लगाता ग्रामीण युवक।

    HighLights

    1. आग लगते ही वहां मौजूद ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया
    2. सभी लोगों ने मिलकर गोपाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया
    3. उसे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सालाखेड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम मांगरोल के पंचायत कार्यालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक आक्रोशित ग्रामीण ने पंचायत कार्यालय में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपित पानी की बोतल से पेट्रोल छिड़कते हुए और आग लगाते दिखाई दे रहा है। मामले में पुलिस ने आरोपित गोपाल डामोर को हिरासत में लिया है।

    जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 11 बीजे आरोपित गोपाल सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पंचायत कार्यालय पहुंचा था। ग्रामीणों के अनुसार गोपाल नशे में था। गोपाल ने गालियां देते हुए पंचायत की टेबल पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया व दरवाजा लगा दिया, लेकिन वह नहीं माना और उसने दरवाजा खोलकर माचिस की जलती तिली टेबल पर फेंक दी। इसके बाद पूरी टेबल से आग की ऊंची लपटें उठने लगी।


    आग लगते ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया और आरोपित गोपाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में आरोपित गोपाल ने बताया कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। आर्थिक तंगी के चलते उसके नाबालिग बेटे को हम्माली का काम करना पड़ रहा है। इसी बात से मानसिक रूप से आहत होकर उसने यह कदम उठाया।

    घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सालाखेड़ी चौकी प्रभारी जेसी यादव ने बताया कि वीडियो साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि आरोपित गोपाल नशे की हालत में था।

    योजनाओं से वंचित रहने संबंधी शिकायतों की भी जांच की जा रही है। सरपंच गायत्री भरत चौधरी ने बताया कि गोपाल जिन योजनाओं की बात कर रहा है, वे योजनाएं केंद्र की है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगजनी की घटना में पंचायत कार्यालय को नुकसान पहुंचा है।

