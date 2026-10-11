रतलाम में दो परिवारों के विवाद में थाने पर किशोरियो ने खुद पर डाला तेल, आत्मदाह करने की दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : दो पड़ोसी परिवारों के विवाद में शिकायतों पर एफआईआर दर्ज होने और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देने के बा दीनदयाल नगर थाने में हंगामे की स्थिति बन गई। थाने पहुंची दो किशोरियों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने की धमकी दी।

उन्हें रोकने के लिए पुलिसकर्मी आगे आया तो वह गिर गया। इस दौरान थाना प्रभारी अनुराग यादव के साथ भी झूमाझटकी हुई। घटनाक्रम के दौरान एक युवक पर किशोरियों को उकसाने और वीडियो बनाने का भी आरोप है। दो पड़ोसी परिवारों के बीच दो दिनों से चल रहा विवाद मामला टांक समाज के दो पड़ोसी परिवारों के बीच पिछले दो दिनों से चल रहे विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने 8 अक्टूबर को एक पक्ष की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की थी। इसके बाद शुक्रवार को हुए एक अन्य विवाद में दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी प्रकरण दर्ज किया गया।