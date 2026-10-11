मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

रतलाम में दो परिवारों के विवाद में थाने पर किशोरियो ने खुद पर डाला तेल, आत्मदाह करने की दी धमकी

दो पड़ोसी परिवारों के विवाद में शिकायतों पर एफआइआर दर्ज होने और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देने के बा दीनदयाल नगर थाने में हंगामे की स्थिति...और पढ़ें

By Jaydeep GurjarEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Sun, 11 Oct 2026 07:39:05 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Oct 2026 08:03:07 AM (IST)
रतलाम में दो परिवारों के विवाद में थाने पर किशोरियो ने खुद पर डाला तेल, आत्मदाह करने की दी धमकी
थाने में खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालती किशोरियां। -नईदुनिया

HighLights

  1. दोनों पक्षों पर दर्ज हुआ था केस, बचाव में पहुंचा पुलिसकर्मी गिरा
  2. थाने पहुंची दो किशोरियों ने आत्मदाह करने की धमकी दी
  3. उन्हें रोकने के लिए पुलिसकर्मी आगे आया तो वह गिर गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : दो पड़ोसी परिवारों के विवाद में शिकायतों पर एफआईआर दर्ज होने और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देने के बा दीनदयाल नगर थाने में हंगामे की स्थिति बन गई। थाने पहुंची दो किशोरियों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने की धमकी दी।

उन्हें रोकने के लिए पुलिसकर्मी आगे आया तो वह गिर गया। इस दौरान थाना प्रभारी अनुराग यादव के साथ भी झूमाझटकी हुई। घटनाक्रम के दौरान एक युवक पर किशोरियों को उकसाने और वीडियो बनाने का भी आरोप है।

दो पड़ोसी परिवारों के बीच दो दिनों से चल रहा विवाद

मामला टांक समाज के दो पड़ोसी परिवारों के बीच पिछले दो दिनों से चल रहे विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने 8 अक्टूबर को एक पक्ष की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की थी। इसके बाद शुक्रवार को हुए एक अन्य विवाद में दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी प्रकरण दर्ज किया गया।


आए दिन विवाद करने और परेशान करने की शिकायत की

पहली शिकायत में पड़ोसी परिवार के तीन सदस्यों पर गाली-गलौच, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। वहीं, दूसरे पक्ष ने पड़ोसी परिवार के सदस्यों पर युवती की बहन को थप्पड़ मारने, आए दिन विवाद करने और परेशान करने की शिकायत की।

युवक के साथ किशोरियों ने पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया

थाना प्रभारी अनुराग यादव के अनुसार दोनों पक्षों को थाने बुलाकर उनका पक्ष सुनने का अवसर दिया गया था। इसके बावजूद थाने में आत्मदाह की धमकी देने और पुलिसकर्मियों के साथ झूमाझटकी की स्थिति बनी। युवक के साथ किशोरियों ने पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। मामले में पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है।