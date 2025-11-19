मेरी खबरें
    हमले के दौरान एक आरोपित ने 20–30 किलो वजनी पत्थर उठाकर नायब तहसीलदार पर वार करने की कोशिश की, लेकिन बीएलओ विक्रम सिंह राठौड़ ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद सभी अधिकारी जान बचाकर मौके से दूर हुए और पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 04:59:56 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 05:18:11 PM (IST)
    रतलाम में एसआईआर सर्वे करने गई टीम पर हमला, नायब तहसीलदार और बीएलओ पर बरसाए पत्थर, दो गिरफ्तार
    सैलाना में बीएलओ पर किया गया हमला।

    1. प्रशासनिक टीम पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक पत्थरों से हमला कर दिया।
    2. यह घटना रावटी थाना क्षेत्र के जुलवानिया पंचायत के अधरशिला गांव में हुई।
    3. नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत, बीएलओ विक्रम सिंह राठौड़ घायल हुए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सैलाना विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को एसआईआर (विशेष पुनरीक्षण) कार्य का निरीक्षण करने पहुंची प्रशासनिक टीम पर अज्ञात बदमाशों ने पत्थरों से हमला कर दिया। घटना रावटी थाना क्षेत्र के जुलवानिया पंचायत के अधरशिला गांव हुई।

    हमले में नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत और बीएलओ विक्रम सिंह राठौड़ घायल हुए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सूचना के बाद एडीएम शालिनी श्रीवास्तव और एएसपी राकेश खाखा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों से घटना की जानकारी ली।

    पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों की पहचान कर दो आरोपितों ग्राम उमर निवासी 28 वर्षीय सायसिंह पुत्र रायसिंह गामड और ढोल फंटा ग्राम उमर निवासी 55 वर्षीय बापू ताड़ पुत्र बज्या ताड़ को गिरफ्तार किया है। तीसरा आरोपित 31 वर्षीय शोकसिंह पुत्र रायसिंह गामड़ की तलाश पुलिस के रही है।


    नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत के साथ गए पटवारी बाबूलाल मुनिया ने बताया कि वे अधरशिला गांव की नहर पुलिया के पास बीएलओ विक्रमसिंह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से एसआईआर कार्य की जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन लोग, जो नशे की हालत में थे, मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने टीम से पूछा कि रोड पर क्यों खड़े हो और पथराव शुरू कर दिया।

    पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, आरोपितों की जारी है तलाश

    सूचना मिलते ही रावटी थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को पहले रावटी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें मेडिकल कालेज भेजा गया। सैलाना एसडीएम तरुण कुमार जैन ने बताया कि नायब तहसीलदार और बीएलओ निर्वाचन संबंधी एसआईआर कार्य के निरीक्षण पर गए थे। वहीं तीन शरारती तत्वों ने बिना किसी कारण हमला कर दिया। दोनों अधिकारियों को चोटें आई हैं। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।

