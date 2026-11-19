नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। औद्योगिक विकास के नक्शे पर रतलाम को नई पहचान दिलाने वाली बड़ी परियोजना को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1121 एकड़ (453 हेक्टेयर) भूमि पर बायो-फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में हुई मंत्रि-परिषद की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

परियोजना से करीब 18 हजार करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश और करीब 25 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। पार्क में करीब 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके विकास पर शुरुआती तीन वर्षों में लगभग 1042 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

बायो-फार्मा पार्क में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन पैकेज को भी मंजूरी दी है। यहां पात्र औद्योगिक इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से सात वर्षों तक पांच रुपये प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक जल भी शुरुआती सात वर्षों तक 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से दिया जाएगा। दवा और जैव तकनीक से जुड़े उद्योगों का बनेगा केंद्र इस पार्क में पारंपरिक दवा निर्माण के साथ आधुनिक जैव तकनीक आधारित उद्योगों को भी जगह मिलेगी। यहां बायोलाजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन, औद्योगिक एवं थेराप्यूटिक एंजाइम्स, फर्मेंटेशन मीडिया, फर्मेंटेशन आधारित एपीआई और केएसएम, विटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, प्रिसिजन फर्मेंटेशन तथा सीडीएमओ और सीआरओ जैसी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकेंगी। इससे दवा निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में निवेश की नई संभावनाएं बनेंगी।