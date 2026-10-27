ड्यूटी छोड़ रची सेल्समैन को पीटने की साजिश... रतलाम शराब दुकान लूटकांड में पुलिसकर्मी समेत 6 अरेस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शिवगढ़ में शराब दुकान पर सेल्समैन और मैनेजर के साथ मारपीट व लूट के मामले में विभाग के आरक्षक की भूमिका सामने आने पर एसपी अमित कुमार ने कार्रवाई की है। शिवगढ़ थाने पर पदस्थ आरक्षक बिल्लर सिंह को भी प्रकरण में आरोपित बनाकर हिरासत में लिया गया है। कुल छह आरोपितों को गिरफ्तार कर तीन बाइक जब्त की गई हैं। सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फरार अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

मालूम हो कि 23 अक्टूबर की रात करीब 9:20 से 9:30 बजे के बीच शिवगढ़ बस स्टैंड स्थित कंपोजिट शराब दुकान पर यह घटना हुई थी। आरोपितों ने दुकान में घुसकर सेल्समैन सुशील तिवारी और प्रबंधक 33 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र मोतीलाल जाट निवासी पंथ पिपलाई इंदौर रोड जिला उज्जैन के साथ गेती के हत्थे, सीमेंट के टुकड़ों, शराब की बोतल और लात-घूंसों से मारपीट की थी। दुकान में तोड़फोड़ करने के साथ मोबाइल भी ले गए थे। घटना में सुशील तिवारी के सिर में 13 टांके आए थे और हाथ में फ्रैक्चर हुआ था।

ड्यूटी छोड़कर शराब पार्टी कर रहा था आरक्षक एसपी अमित कुमार ने घटना के बाद एएसपी राकेश पंद्रो और एसडीओपी किशोर पाटनवाला के नेतृत्व में टीम गठित की। जांच में सामने आया कि वारदात से पहले आरक्षक बिल्लर सिंह रतलाम के दीनदयाल नगर क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ शिवगढ़ में एक परिचित के घर पर शराब पी रहा था। उस समय उसकी ड्यूटी गढ़खंखाई माताजी मंदिर पर थी। सेल्समैन को सबक सिखाने की साजिश में हुआ शामिल शराब के रुपये देने को लेकर हुई बात के बाद सेल्समैन को सबक सिखाने की योजना बनी थी। आरक्षक वारदात के समय दुकान पर मौजूद नहीं था, लेकिन योजना से जुड़ी बातचीत में उसकी भूमिका सामने आने पर उसे भी षड्यंत्र के आरोप में प्रकरण में शामिल कर गिरफ्तार किया गया। आरक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।