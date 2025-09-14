मेरी खबरें
    सीएम डॉ. मोहन यादव रतलाम एसपी से बोले- 'सब मैं ही कर लूं क्या, नहीं बन पा रहा तो छोड़ो'

    रतलाम के सैलाना में अतिवृष्टि से खराब फसलों का जायजा लेने पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव एसपी अमित कुमार पर नाराज हुए। मीडिया और ग्रामीणों की भीड़ के सामने सीएम ने कहा 'सब मैं ही कर लूं क्या, नहीं बन रहा तो छोड़ो फिर सब'। किसानों से संवाद के दौरान व्यवस्था बनाने को कहा। जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय भी साथ थे।

    By narendra joshi
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 01:34:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 02:06:30 PM (IST)
    रतलाम एसपी को फटकार लगाते सीएम डॉ. मोहन यादव का वीडियो आया सामने।

    HighLights

    1. एसपी अमित कुमार को फटकार, व्यवस्था संभालने को कहा।
    2. मीडिया-ग्रामीणों की भीड़, सीएम ने पीछे हटने कहा।
    3. सीएम ने फसलों की खराब स्थिति देख किसानों से बातचीत में।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों को देखने व किसानों से संवाद के लिए 12 सितंबर को रतलाम के सैलाना क्षेत्र में आए सीएम डॉ. मोहन यादव एसपी अमित कुमार पर नाराज हो गए। खेत में किसानों से चर्चा के दौरान सामने आई मीडियाकर्मियों व ग्रामीणों की भीड़ पर सीएम ने एसपी को फटकार लगा दी।

    दरअसल सीएम करिया रोड पर किसानों से बात करने के लिए उतरे और खेत में गए। यहां मीडिया व ग्रामीणों की भीड़ आने पर सीएम ने सभी को पीछे हटने को कहा और कुछ देर तक सभी को पीछे करने के बाद जब किसानों से चर्चा शुरू की तो फिर से भीड़ जमा हो गई। इस पर सीएम डॉ. यादव ने पूछा कि एसपी कहां है।

    एसपी अमित कुमार के आने पर नाराज होकर सीएम बोले कि सब मैं ही कर लूं क्या, छोड़ो फिर सब। इसके बाद एसपी को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। साथ चल रहे जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय किसानों को समझाइश देते रहे कि आपके लिए ही आएं हैं।

    इधर, रतलाम कलेक्ट्रेट में बैठे किसान, बोले- बगैर सर्वे मुआवजा दो

    अतिवृष्टि और पीले मौजेक रोग से फसलों के नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। करनी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कृषि उपज मंडी से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम आर्ची हरित को ज्ञापन सौंपा। जीवन सिंह शेरपुर ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

    प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पटवारी सही आकलन नहीं कर रहे और केवल 70 प्रतिशत नुकसान का सर्वे किया जा रहा है, जबकि फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं।

    सर्वे में समय बर्बाद न कर सीधे खातों में मुआवजा राशि जमा की जाए। किसान नेता संजयराम पाटीदार ने बताया कि ग्रामीणों को नकली दवाईयां बेची गई। जिससे कई किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन संबंधित पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शेरपुर ने भी अधिकारियों पर दुकानदारों से सांठगाठ का आरोप लगाया।

