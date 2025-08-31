मेरी खबरें
    MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार पर रतलाम में पथराव, धाकड़ समाज ने दिखाए काले झंडे

    मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार पर रतलाम में पथराव की घटना सामने आई है। धाकड़ समाज के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। पटवारी की कार के कांच के शीशे टूट गए। यह घटना उनके एक बयान के बाद हुई, जिसको लेकर धाकड़ समाज के लोग विरोध कर रहे थे।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 02:08:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 02:52:43 PM (IST)
    पथराव से टूटा जीतू पटवारी की कार का शीशा।

    HighLights

    1. जीतू पटवारी के बयान के खिलाफ धाकड़ समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन।
    2. प्रदर्शनकारियों ने पटवारी की कार पर पथराव कर कांच के शीशे तोड़े।
    3. जीतू पटवारी रतलाम में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे हुए हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रतलाम में एक सभा को संबोधित करने आ रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार पर पथराव कर कांच फोड़ने की घटना सामने आई है। मांगरोल फंटे पर धाकड़ समाज के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और काले झंडे भी दिखाए। पथराव में पटवारी की कार के कांच के शीशे टूट गए। वे किसी तरह प्रदर्शन के बीच में से निकल पाए।

    जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले जीतू पटवारी द्वारा धाकड़ समाज को लेकर एक बयान दिया गया था। इसको लेकर समाज के लोग उनका विरोध करने के लिए पहुंचे थे। कुछ लोग हाथ में काले झंडे लिए खड़े थे। इसी दौरान पथराव शुरू हो गया और ड्राइवर वहां से तेजी से कार को निकालकर ले गया।

    जीतू पटवारी ने मांगी माफी

    जीतू पटवारी ने प्रदर्शन कर रहे धाकड़ समाज के लोगों से मुलाकात कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने केवल भाजपा नेता धाकड़ द्वारा की गई हरकत का जिक्र किया था। धाकड़ समाज से मेरी रिश्तेदारी है, मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कह सकता। मेरे बयान से किसी को भावनाओं को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं।

    सैलाना में वोट अधिकार यात्रा

    जानकारी के मुताबिक जीतू पटवारी रतलाम जिले के सैलाना में कांग्रेस द्वारा आयोजित वोट अधिकार यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे हैं। उधर पुलिस ने पथराव की घटना से इनकार किया है, केवल धाकड़ समाज द्वारा काले झंडे दिखाए गए हैं।

    इसके पहले जीतू पटवारी द्वारा महिला के शराब पीने को लेकर दिए गए बयान का भी विरोध हो रहा है। प्रदेश में उनके इस बयान को लेकर महिलाओं ने पद्रर्शन भी किया था।

