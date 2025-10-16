मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पिता के इलाज में देरी से भड़का युवक, पुलिसवालों को जमकर पीटा; वीडियो देख उड़े होश

    MP News: अपने पिता का इलाज कराने पहुंचे एक व्यक्ति ने बुधवार देर रात जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आरोपित ने आरक्षकों पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 02:33:29 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 02:56:28 PM (IST)
    पिता के इलाज में देरी से भड़का युवक, पुलिसवालों को जमकर पीटा; वीडियो देख उड़े होश
    पुलिसकर्मियों की अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में पिटाई करता आरोपित गौरव।

    HighLights

    1. पिता के इलाज में देरी से भड़का युवक।
    2. पुलिसवालों की कर दी जमकर पिटाई।
    3. देर रात जिला अस्पताल में हंगामा किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। अपने पिता का इलाज कराने पहुंचे एक व्यक्ति ने बुधवार देर रात जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आरोपित ने आरक्षकों पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी।

    मारपीट का वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस जवान भी वीडियो असमान्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है।

    जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात करीब 12 बजे दिलीप नगर निवासी गौरव पुत्र राजेंद्र सोलंकी उर्फ जिमा अपने पिता का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचा था। इलाज में देरी को लेकर उसने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सीपी सिंह राठौर से पहले बदतमीजी की और फिर गाली-गलौज शुरू कर दी।

    डॉक्टर राठौर के विरोध करने पर आरोपित गौरव व उसके साथ आए लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए हंगामा करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टर ने अस्पताल चौकी को सूचना दी।

    सूचना पर ड्यूटी पर मौजूद आरक्षक विकास गरवाल और होमगार्ड सैनिक प्रमोद महावर मौके पर पहुंचे और आरोपित को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गौरव ने दोनों पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए हाथापाई शुरू कर दी। उसने दोनों जवानों की अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में लात-घूसों से पिटाई कर दी, जबकि उसके साथ आए स्वजन और अन्य लोग वीडियो बनाते रहे।


    कुछ देर बाद थाना स्टेशन रोड से चिता जवान मौके पर पहुंचे और आरोपित को हिरासत में लेकर थाने ले गए। थाने में भी आरोपित गौरव ने हंगामा जारी रखा।

    सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि आरोपित गौरव पुलिस हिरासत में है। दोनों जवानों को थाने बुलाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.