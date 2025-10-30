10 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का शव खेत के कुएं में मिला, बेटी ने कपड़ों से मां को पहचाना; रतलाम की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। माणक चौक थाना अंतर्गत करमदी गांव में गुरुवार सुबह एक खेत के कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान थाना स्टेशन रोड अंतर्गत गांव सज्जनपाड़ा निवासी 70 वर्षीय सीता बाई के रूप में हुई है, जो पिछले 10 दिनों से घर से लापता थीं।

सूचना पर माणकचौक थाना प्रभारी पातीराम डावरे और एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सुबह करीब 10:30 बजे ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार ग्रामीणों ने सुबह करीब 8:30 बजे कुएं में शव देखा और सूचना दी। सीताबाई का शव गांव के चौकीदार बालू के भाई मुकेश के खेत में बने कुएं से मिला। सुबह चौकीदार का भाई मुकेश भूरिया खेत पर मवेशियों के लिए चारा काटने पहुंचा तो पानी में शव दिखाई दिया। उसने तत्काल ग्रामीणों को जानकारी दी और पुलिस को सूचना भेजी। थाना प्रभारी पातीराम डावरे ने बताया कि शव डिकंपोज अवस्था में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हत्या, दुर्घटना या आत्महत्या सभी संभावनाओं पर जांच कर रही है।