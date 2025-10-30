मेरी खबरें
    10 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का शव खेत के कुएं में मिला, बेटी ने कपड़ों से मां को पहचाना; रतलाम की घटना

    MP News: माणक चौक थाना अंतर्गत करमदी गांव में गुरुवार सुबह एक खेत के कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान थाना स्टेशन रोड अंतर्गत गांव सज्जनपाड़ा निवासी 70 वर्षीय सीता बाई के रूप में हुई है, जो पिछले 10 दिनों से घर से लापता थीं।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 02:51:10 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 02:52:04 PM (IST)
    लापता बुजुर्ग महिला का शव खेत के कुएं में मिला।

    HighLights

    1. लापता बुजुर्ग महिला का शव खेत के कुएं में मिला।
    2. पैरों की चांदी की कड़ियां गायब- रतलाम की घटना।
    3. मृतका की बेटी ने कपड़ों से अपनी मां की पहचान की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। माणक चौक थाना अंतर्गत करमदी गांव में गुरुवार सुबह एक खेत के कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान थाना स्टेशन रोड अंतर्गत गांव सज्जनपाड़ा निवासी 70 वर्षीय सीता बाई के रूप में हुई है, जो पिछले 10 दिनों से घर से लापता थीं।

    सूचना पर माणकचौक थाना प्रभारी पातीराम डावरे और एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सुबह करीब 10:30 बजे ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया है।


    पुलिस के अनुसार ग्रामीणों ने सुबह करीब 8:30 बजे कुएं में शव देखा और सूचना दी। सीताबाई का शव गांव के चौकीदार बालू के भाई मुकेश के खेत में बने कुएं से मिला। सुबह चौकीदार का भाई मुकेश भूरिया खेत पर मवेशियों के लिए चारा काटने पहुंचा तो पानी में शव दिखाई दिया।

    उसने तत्काल ग्रामीणों को जानकारी दी और पुलिस को सूचना भेजी। थाना प्रभारी पातीराम डावरे ने बताया कि शव डिकंपोज अवस्था में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हत्या, दुर्घटना या आत्महत्या सभी संभावनाओं पर जांच कर रही है।

    बेटी ने की अपनी मां की पहचान

    घटनास्थल पर भीड़ जुटने के दौरान मृतका की बेटी शांति बाई अपने पति के साथ वहां पहुंचीं और कपड़ों से अपनी मां की पहचान की। उन्होंने बताया कि सीता बाई 10 दिन पहले घर से निकली थीं और तभी से गायब थीं। परिवार ने गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी।

    मृतका का बेटा रमेश निनामा मां की तलाश में अन्य गांवों में गया हुआ था। बेटी ने पुलिस को बताया कि घर से निकलते समय सीता बाई ने पैरों में करीब एक किलो चांदी की कड़ियां पहनी थीं, जो शव मिलने के समय नहीं मिलीं। इससे पुलिस लूट की नीयत से हत्या की संभावना पर भी जांच कर रही है। कुआं मुख्य मार्ग से अंदर खेतों के बीच स्थित है।

