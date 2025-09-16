रतलाम रेल हादसा: ट्रेन से गिरकर सेना के पूर्व सूबेदार की मौत, यात्री ने फोन उठाकर दी थी जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। आलोट रेलवे स्टेशन के पास 28-29 अगस्त की रात ट्रेन से गिरने से मृत व्यक्ति की पहचान सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार 46 साल के दिलबाग सिंह के रूप में हुई।

सोमवार को मुक्तिधाम में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वह बाबा बूढ़ा एवेन्यू बस वाला बाजार, 14 बी के सामने अमृतसर (पंजाब) के निवासी थे।

हादसे के बाद से पहचान नहीं होने से शव दफना दिया गया था। इधर, पत्नी पलकप्रीत दिलबाग सिंह को ढूंढते हुए रतलाम पहुंचीं तो हादसे की जानकारी मिली। इसके बाद एसडीएम की अनुमति से शव निकलवाया गया।

महू कैंप से पहुंचे सेना के जवानों ने तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को सलामी दी और स्वजन की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाया।

पलकप्रीत ने बताया कि दिलबाग सिंह 17वीं सिखलाई बटालियन में सूबेदार के पद पर रहते हुए 26 वर्ष तक सेना में सेवा देने के बाद 30 मई 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद वे पुनः सेवा के लिए डीएससी (डिफेंस सिक्यूरिटी कोप्स) में भर्ती हुए थे।