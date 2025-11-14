MP News: एक झपकी ने ले ली पांच लोगों की जान, शादी में शामिल होकर लौट रहे थे मृतक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार को हादसे में कार के 150 किमी प्रतिघंटा की स्पीड में होने व चालक को झपकी आने की बात सामने आई है। हादसे के बाद कार से मिले एक आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों से पांचों मृतकों की शिनाख्त की गई।

सामान निकालने के लिए एक हिस्सा काटना पड़ा मृतकों में गुलाम रसूल व उनका बेटा अब्दूल खालिक और दानिश व उनका नौ वर्षीय बेटा मोइनुद्दीन शामिल है। इसी तरह मृतक दुर्रेज इनके चाचा का लड़का बताया जा रहा है। हादसे की सूचना के बाद थाना प्रभारी सुरेंद्रसिंह गडरिया, तहसीलदार वंदना कराड़े, एसआइ प्रेमसिंह हटिला, पटवारी ओमप्रकाश डोडियार मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिवार से संपर्क किया। इस दौरान कार में रखा सामान निकालने के लिए एक हिस्सा काटना भी पड़ा।

दो अलग-अलग वाहन से निकले थे जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश के फैजाबाद में स्थित गांव गौंडा मृतकों का पैतृक गांव है। वड़ोदरा निवासी मुनाम शेख ने बताया कि गुलाम रसूल अहमद की बहन के बेटे व बेटी की शादी का कार्यक्रम गौंडा में था। सभी 8 नवंबर को गौंडा पहुंचे थे। गौंडा से गुरूवार दोपहर करीब 03 बजे वापस मुंबई और वड़ोदरा जाने के दो अलग-अलग वाहन से निकले थे। वापस लौटते समय एक कार कानपूर में रुक गई, जिसमें नौ वर्षीय मोईनुद्दीन बैठा था। बीएएमएस डॉक्टर थे गुलाम रसूल कानपुर से वह अपने पिता के साथ आकर बैठ गया। जिसके बाद वे मुंबई की ओर एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए। कार दुर्रेज चला रहा था। गुलाम रसूल बीएएमएस डॉक्टर थे। अब्दुल और दुर्रेज आइटी क्षेत्र में कार्य करते थे। दानिश वडोदरा की एक निजी कंपनी में एचआर पद पर कार्यरत था। मोइनुद्दीन तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। दानिश की एक 05 वर्षीय बेटी भी है।